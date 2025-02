Un micrófono abierto en 'GH DÚO' desvela si Daniela participará en 'Supervivientes'

La cuenta atrás para la nueva edición de 'Supervivientes' ya ha comenzado. El próximo mes de marzo un nuevo grupo de famosos saltarán del famoso helicóptero para enfrentarse a una aventura de supervivencia extrema en Honduras. Uno de los nombres más pedidos por el público para participar en 'Supervivientes' era el de Daniela Cano y ahora se ha desvelado si lo hará o no.

Recordamos que Daniela Cano se dio a conocer en la última edición de anónimos de 'Gran Hermano'. Pese a ser una de las grandes favoritas para ganar, fue expulsada justo antes de arrancar la recta final. Sin embargo, muchos espectadores confiaban en que Telecinco le diese la oportunidad de participar en 'Supervivientes', siguiendo los pasos de Maica Benedicto, Óscar Landa y Vanessa Bouza en 'GH DÚO'.

Cabe destacar que Jorge Javier Vázquez seguirá al frente de las galas de los jueves de 'Supervivientes'. Por su parte, Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.

De este modo, ha sido la propia Daniela Cano quien ha hablado de su posible participación en 'Supervivientes' en su subida a la casa de 'GH DÚO' el pasado jueves. Como parte del especial de San Valentín, los concursantes del reality recibieron la visita de sus seres queridos. En el caso de Maica Benedicto, su visita fue la de Daniela Cano.

Cuando ya no estaban en directo en Telecinco, aunque en realidad seguían en el 24 horas de 'GH DÚO' en Mitele Plus, Maica Benedicto le hizo una pregunta a su amiga. "¿Vas a 'Supervivientes'?", dijo en voz baja, pensando que no se le escucharía. Fue entonces cuando Daniela Cano dio la respuesta: "No, no, me han dejado caída". Por lo tanto, se descarta que la joven salte del helicóptero de 'Supervivientes' en las próximas semanas.

No obstante, 'Supervivientes' ya ha empezado a confirmar a sus primeros nombres. En 'De Viernes', de hecho, confirmaron a Pelayo Díaz como el primer concursante de la edición. Además, se han empezado a rumorear multitud de nombres como Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas o Makoke.