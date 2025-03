Mario Vaquerizo enmudece 'El Hormiguero' con el accidente que le llevó al hospital

La noche de ayer lunes, 3 de marzo, en 'El Hormiguero' estuvo marcada por la visita de Mario Vaquerizo y su grupo Nancys Rubias. El grupo acudió como invitado para presentar en exclusiva, su último single llamado 'Reset' y puso a todos los presentes a bailar.

Y así, por fin, Mario Vaquerizo vuelve a los escenarios. Recordemos que hace unos meses sufrió un accidente al caerse de una plataforma durante un concierto en Cáceres. Este traspié le ha provocado complicadas lesiones, como una fractura en la vértebra 4 y 6.

Pero este incidente no le ha hecho perder su carismático sentido del humor. Su entrevista estuvo marcada por la diversión y la música. Con sus historias únicas, el grupo ha protagonizado una noche llena de risas y buen rollo.

En la charla con Pablo Motos, hubo tiempo para todo. Conocer cómo son sus giras por nuestro país, algunos de los secretos mejor guardados de sus viajes y hasta por su pasión por la bisutería o las travesías en caravana. Una pregunta que no faltó, fue precisamente cómo vivieron la tragedia de la caída.

| Atresmedia

Lo que más sorprendió al verle pisar el plató fue que el cantante ya no llevaba collarín. "Mario sin collarín", señaló una de las hormigas. Un comentario que hizo que rememorara su caída: "La putada es la vida", comenzó declarando el intérprete. Ya que después de la rehabilitación ha tenido que asistir a clases de canto "por primera vez en 50 años".

Siempre con su humor, ha sabido sacar lo positivo a esta historia. Aunque lo que pasó "fue una cosa que podía haber sido mortal", han tenido la capacidad de ver lo positivo. Por ello, el nombre de su tour es ‘Giratutto’. Un homenaje a la base giratoria desde la que Mario Vaquerizo se precipitó desde 3 metros de altura y que le costó un ingreso hospitalario.

"Al principio nos quedamos incrédulos. No me esperaba que desapareciera del escenario", expresó Juanpe, integrante de Nancys Rubias. "Yo no lo pasé mal porque yo desaparecí cuatro minutos, pero ellos pensaban que yo me había ido", replicó Mario Vaquerizo.

Aun así, después de la tragedia han querido plantarle cara y Mario Vaquerizo se ha reencontrado con la plataforma en la actuación que han ofrecido. Según ha dicho Pablo Motos, ha sido el propio artista el que lo pidió a pesar del grave accidente que sufrió la última vez que lo hizo.