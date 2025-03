Última hora de 'Supervivientes' amb l'amenaça sobtada d'abandonament d'un concursant

Unes hores després que donés començament oficialment 'Supervivientes 2025', un dels seus concursants ja ha activat el temut protocol d'abandonament. Així ho ha anunciat el programa de 'Festa' durant aquest diumenge. No obstant això, per conèixer qui s'està plantejant abandonar el programa caldrà esperar fins l'estrena de 'Conexión Honduras' d'aquesta nit.

Com cada any, els primers dies són la prova de foc per veure quins concursants estan fets per viure l'aventura. Unes primeres hores en què els concursants viuen les seves primeres fatigues: la seva primera nit dormint a la intempèrie, amb menjar mínim i sota el temps torrencial d'Hondures. Una cosa que no tots poden resistir i que provoca múltiples abandonaments cada any.

Per això, no ha sorprès a ningú saber que un dels nous concursants de 'Supervivientes 2025' ja amenaça amb abandonar el programa. Tot i que 'Festa'no ha confirmat el nom del concursant, sí que han fet les seves càbales de qui podria tractar-se.

Per descomptat, molts especulen que podria tractar-se de Terelu Campos, que encara no és concursant oficial i entra amb unes condicions especials. La col·laboradora entra amb unes expectatives molt altes després del concurs de la seva germana Carmen Borrego, que va abandonar després de 21 dies d'aventures. Ara, 'Supervivientes 2025' la desafia a superar la seva germana per optar al premi final.

| Mediaset

Alguns col·laboradors també han suggerit, en clau d'humor, que potser podrien ser els companys de Terelu Campos els que voldrien abandonar per "no poder més" amb ella. Bromes a part, els col·laboradors han reduït la llista de possibles abandonaments a tres: Pelayo Díaz, Samya Aghbalou i Beatriz Rico. Cal aclarir que només es tracta d'especulacions, ja que encara ningú coneix la veritable identitat del concursant que s'està plantejant tornar a casa.

Per descobrir-ho, caldrà esperar fins aquesta nit a les 22:00h, moment en què s'estrena 'Conexión Honduras' de la mà de Sandra Barneda. Un programa que ve carregat d'emocions: amb l'entrada de Montoya i altres concursants sorpresa. També coneixerem les primeres reaccions de Samya Aghbalou a la seva nominació, que no s'ha pres gens bé sortir a la palestra. I, per descomptat, Sandra Barneda entrevistarà en directe el concursant que es planteja abandonar des de la cabana en què es troba.