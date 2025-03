Jorge Javier revela la inesperada missió secreta de Terelu Campos a 'Supervivientes'

Molt s'ha especulat sobre quin serà el paper de Terelu Campos a 'Supervivientes'. Ja es van aixecar les sospites quan es va anunciar a la col·laboradora com a "participant" i no com a "concursant oficial" com la resta. Més endavant, es va confirmar que Terelu Campos entrava amb unes condicions especials i una "missió a complir".

Per descomptat, la germana de Carmen Borrego haurà de viure en les mateixes condicions que els seus companys. La presentadora no podrà lliurar-se de la manca de menjar, dels temporals ni de dormir a la freda sorra de la platja. Tampoc dels mosquits i altres insectes, que ja ha assegurat que és la seva por més gran en el concurs.

No obstant això, sí comptarà amb algunes condicions especials per a ella. Una d'elles és la possibilitat d'evitar el tradicional salt en helicòpter, una cosa que ja ha decidit fer per tot el que és alt. A més, si en algun moment se sent incapaç de continuar, podrà sol·licitar la seva sortida anticipada, fins i tot abans del temps pactat amb la cadena.

| Mediaset

D'aquesta manera, el programa li dona carta blanca per abandonar 'Supervivientes' si no aconsegueix adaptar-se al concurso es veu superada per les condicions. No obstant això, Terelu Campos tindrà la possibilitat de convertir-se en concursant de ple dret si compleix la seva missió especial. Així li ho ha comunicat Jorge Javier, que li ha anunciat quina serà exactament aquesta missió.

"A 'Supervivientes' moltes vegades hem tingut fantasmes del passat, però tu seràs un fantasma del futur", li explicava el presentador. "Per convertir-te en concursant oficial, has de superar els 21 dies que va durar la teva germana", seguia Jorge Javier, fent referència a Carmen Borrego, que va acabar abandonant l'edició passada.

"Si ho fas, optaràs a guanyar el premi de 200.000 euros", li comunicava llavors. Amb això també li plantejava una nova possibilitat: saltar de l'helicòpter quan es convertís en concursant. Una cosa que Terelu Campos, contra tot pronòstic, ha rebutjat. "Perquè tu ho dius", li ha etzibat al presentador, saltant-se les normes i llançant-se al buit.

Per tant, encara queda a l'aire si Terelu Campos es guanya el seu lloc com a concursant de ple dret a 'Supervivientes'. La col·laboradora té encara un dur repte per davant i ja són molts els que l'estan qüestionant. No ha estat l'única notícia bomba de la nit. També s'ha confirmat un altre dels fitxatges estrella d'aquesta edició: José Carlos Montoya, de 'La Isla de las Tentaciones'