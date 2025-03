Pedro García Aguado assenyala directament el seu guanyador de 'Supervivientes' per al 2025

A escassos dies de l'estrena de 'Supervivientes 2025', Pedro García Aguado ha donat les seves primeres impressions sobre la nova edició. El vigent guanyador del concurs més extrem de la televisió ha apostat pel seu concursant favorit per guanyar i dona alguns consells indispensables per alçar-se amb el títol.

"El que jo espero és que vagin a donar-ho tot", afirma l'exwaterpolista espanyol. "Que patiran com vaig patir jo, que depèn de la seva capacitat mental", assenyala com algunes de les característiques imprescindibles per a un concursant de 'Supervivientes'.

| Mediaset

En aquesta línia, Pedro García Aguado també ha aprofitat per mullar-se i apuntar cap a un possible guanyador. Segons ha assegurat, el guanyador vigent ha apostat per Damián Quintero, karateka i medallista olímpic. "És el que pot sorprendre més com a esportista", ha aclarit, "Crec que és un dels participants que arribarà lluny, però ja veurem perquè Supervivientes sempre és difícil", seguia.

L'esportista professional va decidir donar un gir a la seva carrera i canviar la medalla de plata pel collar de líder. I és que el karateka ha començat fort, aconseguint convertir-se en el líder del seu equip després d'aconseguir el millor temps en la prova inicial.

Respecte a les proves, un element clau de 'Supervivientes', Pedro García ha donat la seva pròpia valoració sobre qui podria destacar en aquest aspecte. "Els més joves i qui sigui capaç de desenvolupar una millor estratègia perquè no només es tracta de força", ha advertit l'ex 'Hermano Mayor'. "Hi ha molts musculitos però les noies també estan molt preparades", ha volgut aclarir, assegurant que no tot és estar en forma.

Per últim, Aguado també ha parlat dels efectes negatius i positius que va tenir el seu pas per 'Supervivientes'. Entre els pros, l'exconcursant ha destacat el seu enorme aprenentatge intern. Segons assegura, el concurs li va permetre aprendre a gestionar el temps, la frustració i l'estat d'ànim. Quant al negatiu, Pedro García Aguado afirma que és el gran impacte de "desprendre's dels privilegis de la vida moderna" per estar en una illa sense comoditats.

| Mediaset

'Supervivientes 2025' va arrencar el passat dijous però encara no ha confirmat a tots els seus concursants. Tal com va confirmar Sandra Barneda, José Carlos Montoya farà la seva entrada oficial al concurs durant el pròxim 'Conexión Honduras'. No ho farà sol, ja que la presentadora va confirmar que hi ha altres concursants pendents de ser confirmats.