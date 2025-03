Alejandra Rubio revela la mentida de Terelu Campos abans de 'Supervivientes'

Terelu Campos ha emprès el seu viatge a Hondures amb una missió especial a 'Supervivientes': superar els 21 dies de la seva germana, Carmen Borrego. En les pròximes setmanes se sabrà si finalment es converteix en concursant oficial de l'última edició del reality o si decideix tornar a Espanya. No obstant això, com cada un dels participants, Terelu Campos ha pogut portar amb ella un objecte personal per acompanyar-la en aquesta aventura extrema.

En el seu cas, la col·laboradora de 'De Viernes' ha optat per un còmode coixí amb el nom brodat del seu nét Carlo, el fill d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia. Des de l'illa, Terelu Campos ha confessat com d'important és per a ella aquest record: "Ha estat una felicitat en la meva vida".

Tanmateix, Alejandra Rubio ha revelat a 'Vamos a ver' que la seva mare no va ser del tot sincera a l'hora d'escollir aquest objecte. Segons ha explicat, inicialment li va entregar un peluix perquè el portés a 'Supervivientes', però Terelu Campos va acabar trobant el coixí. Malgrat la negativa de la seva filla, que li va prohibir portar-lo, va decidir incloure'l en el seu equipatge.

"Li vaig dir que no perquè tenia el nom brodat, i em va assegurar que només el portaria a casa", va explicar Alejandra Rubio al plató de 'Vamos a ver'. Tanmateix, la col·laboradora ja havia pres la seva decisió: "Com que la conec, abans que marxés a Hondures li vaig enviar un missatge a les cinc del matí per recordar-li que no se'l portés. Em va contestar que ja era a la maleta".

Malgrat l'"engany", Alejandra Rubio s'ha pres la situació amb humor i ha reconegut que li fa il·lusió veure la seva mare dormir cada nit amb el coixí. "Això és molt d'ella, al final ha fet el que li ha donat la gana. Però tant me fa, m'alegro perquè sé que li dona tranquil·litat", va concloure.

Recordem que Terelu Campos està passant bons moments a l'illa de 'Supervivientes'. Malgrat que pocs ho esperaven, la col·laboradora s'ha sabut integrar a l'ambient i també als seus companys.