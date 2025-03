Terelu Campos revela la seva decisió: abandona 'Supervivientes' malgrat el seu privilegi

La gala passada de 'Supervivientes' acabava amb Terelu Campos comprometent-se a aguantar uns dies més. La concursant havia activat el protocol d'abandonament decidida a marxar a casa però les paraules de la seva filla, Alejandra Rubio, i Jorge Javier Vázquez la feien aguantar. Finalment, avui al 'Connexió Hondures' hem conegut la seva decisió final.

El programa d'aquest diumenge, amb Sandra Barneda al capdavant, desvelava que la col·laboradora havia estat aïllada de la resta de concursants. Habitava a la Cabanya Vip de l'organització, Terelu Campos ha tingut uns dies per decidir si abandonava 'Supervivientes' o decidia quedar-se.

Recordem que la col·laboradora encara no és concursant oficial, sinó que entra amb una missió especial: superar els 21 dies que va aguantar la seva germana, Carmen Borrego. A Terelu només li queden 3 dies per superar aquest rècord, però a les portes de superar la seva missió el seu cos no aguanta més.

Per ajudar-la a prendre la seva decisió, l'organització de 'Supervivientes' li ha atorgat un privilegi únic: visitar Cayo Paloma, una de les platges més boniques dels Cayos Cochinos. Allà, la col·laboradora s'ha posat en mode filosòfic, apreciant les boniques caragoles i coralls d'Hondures.

| Mediaset

Ha estat tal el moment de desconnexió, que la concursant ha aturat Sandra Barneda per demanar-li si podia banyar-se. "Em fa por perquè l'aigua està molt moguda. Però jo no vull marxar sense banyar-me en aquesta aigua", es confessava Terelu, que ha reconegut Cayo Paloma com un lloc emblemàtic de 'Supervivientes'.

Després de parlar amb Carmen Borrego i Alejandra Rubio, que li han enviat el seu ànim i afecte, Sandra Barneda li ha fet la pregunta decisiva. "A mi m'encantaria que seguissis i arribessis als 21 dies, però és la teva decisió", li comunicava la presentadora.

Finalment, Terelu Campos ha comunicat la seva reflexió. "Agradeixo molt el suport però jo he complert el meu temps", assegurava. "17 dies han estat suficients per al meu cos. Per a la meva ment no però estic segura", deia la concursant, que acaba així el seu pas per 'Supervivientes 2025'.

Ara, la col·laboradora estrenarà una icònica dinàmica del reality: el pont de les emocions. Allà, Terelu Campos podrà fer un petit repàs del seu concurs i explicar a fons la seva decisió. De moment, ella es mostra molt orgullosa. "Encara és aviat per dir en què m'ha canviat això, però jo feia anys que no ensenyava els meus braços a televisió i aquí m'ha estat igual", concloïa orgullosa.