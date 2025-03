Pelayo Díaz s'enfonsa davant Laura Madrueño a 'Supervivientes' per un motiu de pes

No està sent una setmana fàcil per als concursants de 'Supervivientes'. Des del passat dimarts, les fortes pluges no han deixat de colpejar Hondures i, a més, s'enfronten a una nominació multitudinària mai vista abans. Per tot això, Pelayo Díaz s'ha ensorrat en retrobar-se amb Laura Madrueño per a una prova de recompensa.

Tot succeïa uns dies després de la sanció exemplar que l'organització de 'Supervivientes' li imposava a l'Equip de Platja Fúria. Una decisió que es prenia quan els enxampaven encenent foc amb un encenedor que s'havien trobat a la platja. "Això contravé l'esperit del programa", els advertia Jorge Javier Vázquez, que es va mostrar molt sever amb els supervivents.

I és que la reprimenda del presentador no va ser petita. Després d'acusar-los de robar l'encenedor a un dels càmeres de l'organització, el català no es contenia en dir-los com de decebut estava. Després de tot l'assumpte, l'equip acceptava una nominació disciplinària de tot l'equip, però això no seria el final de la història.

I és que en aquests últims dies, l'Equip Fúria ha pogut reflexionar sobre el que han fet. "Estem molt decebuts amb nosaltres mateixos", li comentava Pelayo Díaz a Sandra Barneda. L'estilista es mostrava força afectat, mostrant-se molt més callat i seriós de l'habitual.

Més endavant, quan es trobava amb Laura Madrueño per a la prova de recompensa, ha acabat ensorrant-se. Molt afectat i entre llàgrimes, Pelayo Díaz s'ha abraçat a la presentadora. "Només volia dir que ens disculpés, que ens sentim fatal", expressava com podia el concursant, que no deixava de plorar desconsoladament.

| Mediaset

Aquí no s'ha quedat el seu discurs, ja que també ha aprofitat per agrair la professionalitat i el tracte de tota l'organització i concursants. Sense deixar d'abraçar-lo, Laura Madrueño s'ha mostrat molt taxativa en la seva resposta a l'estilista.

"El que més ens agrada és que sou un gran equip i us heu mantingut units", el consolava la presentadora, demanant-li que es tranquil·litzés. Després d'aclarir que eren llàgrimes d'emoció, Pelayo ha pogut tornar amb el seu equip per preparar-se per a la prova. Per primera vegada en aquesta edició de 'Supervivientes', els concursants podran lluitar per guanyar una mica de menjar.