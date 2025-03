El màxim cap de 'Supervivientes' trenca el seu silenci sobre els privilegis de Terelu

Terelu Campos s'ha convertit en la gran protagonista de 'Supervivientes'. Des que es va confirmar la seva participació, van sorgir teories sobre possibles avantatges amb les quals compta, incloent-hi accés a menjar extra o la possibilitat de fumar. Encara que no és concursant oficial, la seva continuïtat a 'Supervivientes' depèn que aconsegueixi superar l'estada de 21 dies, igualant així la seva germana, Carmen Borrego.

El debat sobre un suposat tracte preferencial va cobrar més força quan Makoke va insinuar que Terelu Campos desapareixia en repetides ocasions de l'illa. Per aclarir la situació, Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo, productora responsable de 'Supervivientes', ha donat la seva versió.

"Està fent l'esforç de la seva vida i vull posar-la en valor. Terelu ha passat per un procés mèdic molt potent i les operacions que ha patit l'han minvat molt. Hi ha moviments que no pot fer amb els braços i no pot carregar pes. Que hagi decidit arriscar-se, anar-hi i provar... Ens va dir, a més, que no saltaria de l'helicòpter i ho va decidir en l'últim moment. El que està fent és d'una valentia molt forta", ha expressat Juanra Gonzalo en declaracions a Bluper.

| Mediaset

Així mateix, ha destacat l'estupenda actitud de Terelu Campos a 'Supervivientes': "És una professional, i sempre que he treballat amb ella és un gust perquè ho posa fàcil. Nosaltres no tenim cap contacte amb els concursants i així ha de ser. Però abans d'anar-hi, sí que els diem que això és un programa de televisió i han de passar coses, però ningú us dirigirà ni us dirà el que heu de fer o dir".

"Ells decideixen el concurs que fan i els que decideixen el que aporten. En aquest sentit, Terelu sabia que no podia aportar la part física però està aportant altres coses. Ha intentat bussejar, tenia por d'estar al mar i no fer peu per no poder fer els moviments de braç per nedar... Però tot el que està fent és un repte per a ella", ha afegit.

| Mediaset

En relació amb els comentaris sobre suposades avantatges, el directiu ha estat clar: "Ho desmenteixo rotundament. Terelu no té cap tracte de favor. Està en les mateixes condicions exactes que els seus companys. Terelu ha sortit dues vegades de la platja per ser atesa pel metge i entenc que és al que Makoke va fer referència. L'altra vegada que va sortir va ser per anar a Playa Misterio".

"Terelu no té cap tracte de favor tot i que no és concursant oficial, que això cal deixar-ho clar. No competeix pel premi fins que ella ho decideixi. Així que, tampoc hauria de tenir les mateixes condicions, però ella ha demanat estar en les mateixes condicions que els altres", ha sentenciat Juanra Gonzalo.

Sobre el futur de Terelu Campos a 'Supervivientes', Juanra Gonzalo ha explicat que la seva estada té un límit establert. "Als 21 dies hem de prendre una decisió, si segueix com a concursant oficial o no. El del 'fantasma del futur' no es pot mantenir més d'aquestes tres setmanes, que és el que va durar Carmen Borrego", ha conclòs.