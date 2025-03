Sorgeix a la llum en què gastarà el premi Pelayo Díaz si guanya 'Supervivientes'

Pelayo Díaz ha canviat la passarel·la pels Cayos Cochinos i ja ha superat qualsevol expectativa que es pogués tenir. Ràpidament, l'estilista s'ha posicionat com un dels rivals a batre i els seus creixents conflictes amb Terelu Campos són mostra que encara té molt per demostrar. Ara, Andy McDougall, exmarit del concursant, ha revelat en què gastaria el premi Pelayo si aconsegueix alçar-se com a guanyador de 'Supervivientes'.

Fa gairebé 4 anys des que Andy McDougall i Pelayo Díaz es van separar. Tres anys després del seu casament, la parella decidia emprendre camins separats encara que tots dos han continuat presumint de mantenir una molt bona relació. És tan forta la seva amistat, que McDougall ha estat la persona escollida per l'estilista per defensar-lo als platós durant el seu pas per 'Supervivientes'.

"Defensar un exmarit és meravellós", arribava a assegurar l'influencer a les seves xarxes, assegurant que això parlava dels "bons valors" de Pelayo. "Vam construir alguna cosa tan bonica que continuarem per aquest camí", declarava davant els micròfons de Europa Press.

| Europa Press

I Andy s'està prenent el seu comès amb molta dedicació, defensant amb ungles i dents el concurs de l'estilista. Encara estem a la recta inicial del concurs però, amb la final molt lluny, Pelayo Díaz a poc a poc es posiciona com un rival fort. "Molta gent m'està dient que està molt sorpresa amb la seva actitud, amb com de bé ho està fent i com de bon company és", el defensava el seu exmarit.

Per tot això, el defensor ha decidit revelar en què invertirà Pelayo Díaz els 200.000 euros de premi si aconseguís alçar-se com a vencedor de 'Supervivientes'. "Vol ser pare, en un moment va dir, vull diners per ser pare", desvelava McDougall.

L'argentí també ha volgut aclarir que Pelayo Díaz mai va dir que necessitava els diners per un ventre de lloguer, una pràctica il·legal a Espanya i força polèmica. "En cap moment ell va dir que volia un ventre subrogat ni res, ho van treure de context i com els venia bé...", criticava. "Però l'economia és molt necessària perquè portar un fill al món no és gratis", assegurava Andy McDougall, molt crític amb els 'haters' del concursant.