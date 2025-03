Olga Moreno sentencia amb duresa Terelu Campos per la seva actitud a 'Supervivientes'

Olga Moreno no va passar per alt la participació de Terelu Campos a 'Supervivientes' durant la seva intervenció a 'De Viernes'. La col·laboradora va expressar la seva opinió sobre l'actitud de la participant, deixant clar que no veia amb bons ulls certs comportaments. Les seves declaracions reflecteixen el sentir de molts espectadors, que també han mostrat certes reserves sobre la participació de Terelu Campos a 'Supervivientes'.

'De Viernes' va abordar el tema del protocol d'abandonament activat per Terelu Campos per segona vegada. La continuïtat de la col·laboradora en el concurs està en suspens, i la decisió final es prendrà diumenge a 'Conexión Honduras'. La raó principal de la seva possible sortida ha estat la menció de les dificultats físiques derivades de la seva lluita contra el càncer, les quals han afectat el seu rendiment en la competició.

"Entenc que si Terelu està a 'Supervivientes', és perquè la productora i l'equip mèdic han donat el vistiplau. A mi el que m'ha faltat de Terelu... Entenc les seves limitacions, però si no pots pescar perquè no pots nedar, pots estar a la vora amb la canya. O, si no tens força per agafar un tronc, pots almenys agafar uns palets. I juro per Déu que estic intentant tenir la màxima empatia", va comentar Olga Moreno.

| Mediaset

Per la seva banda, Carmen Borrego li va recordar que Terelu Campos no és una concursant al mateix nivell que els altres. No obstant això, això no va fer canviar la postura d'Olga Moreno: "Encara que no sigui concursant, però veure els companys fent la cabana i que ella no agafi ni la corda almenys... Veure-la asseguda allà, et juro que m'ha faltat aquesta empatia amb els companys".

Finalment, Olga Moreno no va dubtar a fer una crítica directa al pas de Terelu Campos per 'Supervivientes'. "I l'entenc perfectament en les seves limitacions, però estem en supervivència. El show m'encanta, però alguna cosa Carmen? És que no he vist absolutament res", va concloure la col·laboradora, sentenciant la participació de Terelu Campos a 'Supervivientes'.