'Supervivientes' viu unes nominacions exprés tenses que donen inici a la recta final

Després de més de 86 dies de concurs a Hondures, 'Supervivientes' donava inici a la seva recta finalamb l'expulsió sorpresa d'un dels seus protagonistes. Damián Quintero es convertia en el desè expulsat d'aquesta edició i, amb això, havia de començar una nova prova de líder i nominacions. Tanmateix, el fort temporal que assotava els Cayos Cochinos no ha permès celebrar aquesta nova ronda de votacions fins avui.

Una ronda de nominacions que començava amb una prova de líder molt tensa en què els 6 finalistes s'han reptat per la immunitat. Després de més de 7 minuts, només dos concursants quedaven penjats de la corda: Anita Williams i Borja González. Finalment, ha estat el Guàrdia Civil qui s'ha alçat amb el collar de líder, cosa que li atorga la immunitat i el poder de la nominació directa.

| Mediaset

Nova ronda de nominacions amb sorpresa

Després d'això, ha començat una ronda de nominacions que, excepcionalment i per primera vegada, es farà en dimarts. Unes votacions que, a més, es donen en una setmana molt dura i conflictiva després de les greus acusacions llançades contra Montoya. Tot i que el programa ja s'ha encarregat de desmentir-les, això no ha semblat influir en el resultat de les nominacions, que tenien un objectiu clar.

Així, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi i Pelayo Díaz han assenyalat Montoya com el seu nominat. Convertint-lo en el concursant més votat i que s'ha d'exposar pel grup. Sens dubte, la relació del sevillà amb la resta de companys no és gens fàcil i menys després d'aquesta última setmana. "Tot i que aquesta setmana faré un esforç perquè hi hagi una convivència cordial, hem tingut molts problemes", sentenciava l'estilista.

D'altra banda, Montoya nominava Pelayo pels mateixos motius i la mala relació que han mantingut al llarg de 'Supervivientes'. Tanmateix, en un moviment sorprenent, Anita Williams assenyalava Álvaro Muñoz Escassi. "A part de les acusacions, aquesta setmana ni m'ha mirat a la cara", sentenciava la jove, que ha protagonitzat una forta discussió amb l'exgenet.

Per tant, Montoya, Escassi i Pelayo es converteixen en els tres nominats pel grup i s'enfrontaran a duel la setmana vinent. Com a líder, Borja González ha tingut l'oportunitat d'afegir algú més a aquesta llista. "Tot i que l'estimo molt, és molt forta", es justificava el valencià, que ha pujat a la palestra Anita Williams.

Tanmateix, 'Supervivientes' tenia preparada una altra sorpresa per als seus concursants. I és que la llista de nominats encara no estava tancada. També s'hi afegia Damián Quintero, que després de l'abandonament d'Álex Adrover reprèn el seu lloc al concurs i pot continuar la seva aventura. Per tant, aquesta setmana seran 5 els concursants que s'enfronten al televot i un d'ells serà el pròxim expulsat d'aquesta edició.