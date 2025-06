'Supervivientes' pren una decisió inèdita en la seva gala més intensa de l'edició

La d'aquesta nit ha estat una de les gales més complicades i intenses d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Un 'Conexión Honduras' carregat d'emocions, bronques explosives i fins i tot una evacuació mèdica en directe que ho ha capgirat tot. A tot això, s'hi suma un fort temporal que obligava l'organització a prendre una decisió inèdita pel que fa a les seves nominacions.

I és que recordem que, amb la recta final a tocar, aquesta gala de 'Conexión Honduras' funcionaria com les gales principals dels dijous. Això significa que hi hauria una expulsió sorpresa, així com una prova de líder i noves nominacions. És clar que, no tot ha sortit com 'Supervivientes' esperava.

Una gala plena de tensió i un canvi de plans

I és que la d'avui ha estat una gala carregada de contingut i emocions fortes. Com sempre, Anita Williams i Montoya han estat els assenyalats del grup en una nova moguda que ha estat més gran de l'habitual. En plena baralla, Álvaro Muñoz Escassi no ha dubtat a treure a la llum unes greus acusacions cap al sevillà.

Segons l'exgenet, haurien observat una situació en què Montoya s'havia posat a "donar cops enrere" i cridava a l'Anita. Una situació molt tensa que altres companys han admès haver vist i que era "molt seriosa".

Tot i que Sandra Barneda s'ha posat seriosa i ha intervingut per denegar aquestes acusacions, la situació ha acabat esclatant. El sevillà ha abandonat la Palapa, entre plors i completament desesperat, mentre que els seus companys esclataven en directe.

A tot això, s'hi ha sumat la tensa situació amb Àlex Adrover i el aparatós accident que ha patit en una prova i que l'ha mantingut fora del programa fins al final. De fet, el concursant s'ha perdut la cerimònia de salvació i només ha pogut reincorporar-se per a l'expulsió final, on s'ha salvat davant de Damián Quintero.

Després de l'expulsió, el senyal en directe amb la Palapa s'ha tallat completament, deixant l'audiència sense poder escoltar el seu missatge de comiat. Un error tècnic que Sandra Barneda ha atribuït a l'enorme temporal que està colpejant els Cayos Cochinos.

"El temporal és tal que s'està inundant la Palapa", anunciava Laura Madrueño, amb gest de preocupació. Segons avançava la presentadora, l'equip de jocs de 'Supervivientes' estava intentant construir una nova prova de líder per jugar a l'interior.

Tanmateix, finalment l'organització del concurs ha hagut de prendre una decisió inèdita: cancel·lar el joc de líder i les nominacions. A causa del mal rotllo que hi ha hagut a la Palapa, que ha obligat la Sandra a intervenir i interrompre els concursants perquè es deixessin parlar, i al mal temps, el programa s'ha quedat sense temps per nominar. Finalment, els concursants es jugaran el nou lideratge dimarts vinent, al 'Tierra de Nadie' amb Carlos Sobera.