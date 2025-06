L'emotiu comiat després de l'últim informe mèdic d'Álex Adrover a 'Supervivientes'

Aquest diumenge, 'Supervivientes' va viure una de les seves gales més tenses de tota l'edició. Més enllà de les dures acusacions que va llançar Escassi sobre Montoya, també va ser especialment dur veure la gran caiguda que va patir Àlex Adrover en una de les proves. L'actor es va colpejar el genoll i va ser evacuat pels metges del programa en rigorós directe. Aquesta nit, Carlos Sobera ha revelat el veredicte mèdic sobre si el concursant pot continuar al concurs.

Tot va passar durant una prova de recompensa on els concursants es jugaven una suculenta menjada: uns cachopos asturians. Un joc de força en què cadascun dels duelistes havia d'empenyer per un costat de l'estructura i que posava a prova la força dels supervivents.

Àlex Adrover competia contra Montoya. Tanmateix, a l'inici de l'enfrontament, la força que exercia el sevillà va provocar la caiguda de l'actor, que queia d'esquena sobre l'estructura. Un cop dur que ha provocat uns crits de dolor que feien emmudir el plató i obligava l'equip mèdic a intervenir d'emergència.

Preocupació per Àlex Adrover

Després d'aquest punt, Àlex Adrover es va passar la resta del programa fora de Palapa sent inspeccionat per l'equip mèdic. Tot i que Laura Madrueño intentava calmar els ànims, l'actor només va poder tornar per conèixer el destí de la expulsió sorpresa que es jugava contra Damián Quintero. Finalment, l'audiència condemnava el karateka, cosa que significava que Àlex continuava al concurs.

Tanmateix, tot i la salvació per part del públic, el futur del concursant continuava penjant d'un fil. Àlex havia de mantenir-se aïllat de la resta de concursants per valorar si la "luxació a la ròtula dreta" que havia patit li permetia seguir a Hondures.

Durant el 'Tierra de Nadie' d'aquest dimarts, Carlos Sobera ha pogut parlar amb el concursant, que seguia apartat de la platja. "Primer de tot, saludar la meva família que estic viu i donant guerra", saludava l'actor, mostrant-se de bon humor. També dedicava un missatge afectuós per a l'equip mèdic de 'Supervivientes' pel "gran treball que van fer amb la meva cama".

L'actor s'ha mostrat amb forces i motivat per continuar lluitant per endur-se el maletí de 'Supervivientes'. Tanmateix, la decisió final la tenen els metges del programa, que valoraran si està en l'estat físic adequat per quedar-se. "Després de tot el que vaig passar, estic sense dolor així que em puc donar per satisfet", anunciava el concursant, en tornar a La Palapa.

El veredicte dels metges

Un moment emotiu en què Àlex Adrover s'abraçava amb els seus companys d'aventura i rebia una trucada molt especial. "Passi el que passi estem molt orgullosos de tu i de la petjada de llum que has deixat en aquesta illa", començava una Patricia Montero visiblement molt emocionada. "Has donat una lliçó d'humanitat en aquesta illa i aquest reality", el felicitava l'actriu, que elogiava el seu concurs.

Finalment, ha arribat el moment de conèixer el veredicte de l'equip mèdic. Segons llegia Carlos Sobera, la lesió patida obligava Àlex a utilitzar un "immobilitzador de genoll durant 4 setmanes". "A més, d'una nova valoració mèdica. Tot això, fa impossible la seva continuïtat al programa", llegia el presentador.

Una notícia devastadora tant per al concurs com per a la seva dona, present al plató. Tots dos s'han mostrat molt emocionats. "No em queda altra que escoltar-los perquè no vull patir cap lesió a llarg termini", es conformava l'actor, entre llàgrimes.

Tanmateix, Àlex Adrover se'n va amb l'afecte i el suport no només de l'audiència de 'Supervivientes', sinó també dels seus companys. Tot i la discòrdia i baralles que han sacsejat els Cayos Cochinos els darrers dies, tots s'han aixecat per acomiadar-lo. Ha estat especialment dur per a Borja González i Álvaro Muñoz Escassi, els seus dos grans suports en aquest concurs, que no han pogut evitar posar-se a plorar.

Una emotiva despedida just començar la recta final i que és només una mostra de com l'actor ha estat estimat i respectat en aquesta illa. "Porteu-vos bé i moltes gràcies a tothom des de casa", s'acomiadava Àlex Adrover, abandonant La Palapa definitivament.