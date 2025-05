'Supervivientes' viu una nova ronda de nominacions amb un resultat inesperat

Després de l'emotiva expulsió de Koldo Royo, toca viure una intensa nova ronda de nominacions. Després de més de dos mesos de concurs, 'Supervivientes' torna a viure una nit decisiva i carregada d'emocions. Com cada setmana, els concursants han visitat la Palapa per donar a conèixer la nova llista de nominats.

Unes noves nominacions que són, a més, les primeres votacions després de l'impactant canvi d'equips d'aquesta setmana. Una setmana que, malgrat el canvi d'aires, ha seguit amb l'ambient molt caldejat. De fet, Makoke s'ha convertit en una de les protagonistes de la nit després d'un dur enfrontament amb Montoya i Carmen Alcayde.

Prova de líder d'infart

A més, els finalistes de l'últim joc de pre-líder, Manuel i Pelayo per un costat, Montoya i Borja per l'altre, s'han enfrontat pel lideratge definitiu a "La senda d'Aristòtil". Una prova d'equilibri i agilitat que acabava amb la resolució d'un trencaclosques i que podia atorgar-los el preuat collaret de líder, símbol de poder a 'Supervivientes'.

Finalment, Montoya i Pelayo Díaz s'han alçat com a guanyadors del repte, per la qual cosa obtenen la immunitat per a aquesta setmana. Després d'això, ha començat una intensa ronda de nominacions. Jorge Javier Vázquez ha donat pas a Playa Furia, on Makoke i Carmen Alcayde ja esperaven per votar.

| Mediaset

Ambdues han fet una treva en el seu conflicte, nominant respectivament Álvaro Muñoz Escassi i Álex Adrover. "El veig bon noi però amb la resta m'hi porto millor i amb Makoke estem intentant portar-nos millor", opinava la periodista sobre el marit de Patricia Montero.

Seguien Anita Williams i Álex, que s'han nominat mútuament. Ambdós han confessat que és per afinitat, ja que no acaben d'encaixar. "És amb qui menys química tinc, encara que vaig descobrint coses seves", admetia ell. "Potser és perquè ell és molt tranquil i jo molt nerviosa", opinava ella.

Escassi i Borja González han tancat les nominacions de Playa Furia, que han nominat Makoke i Carmen Alcayde respectivament. Això significa que Álex Adrover s'ha convertit en el nominat pel grup. Montoya, com a líder, ha tingut el poder per nominar una altra persona directament. "Sóc fidel als meus principis i vull persones de cara i que siguin conseqüents amb el que diuen", explicava després de votar Makoke.

Nominacions a Playa Calma

Nieves Bolós i Joshua Velázquez han estat els primers a nominar per Playa Calma. Ambdós semblaven molt clar el seu nominat, apuntant directament a Manuel González. Mentre que el canari assegurava que era per "afinitat", Nieves era molt més contundent: "no el suporto".

Al seu torn, l'ex temptador de 'La Isla de las Tentaciones' li tornava el punt a Nieves, acusant-la de mentidera. També s'ha unit Damián Quintero, que ha assegurat no estar "en la mateixa ona" que la jove, a qui titlla de "molt intensa".

Això significava que Nieves i Manuel estaven empatats, per la qual cosa el líder del grup ha hagut de desempatar. "Tinc una connexió molt forta amb Nieves, així que espero que Manuel ho entengui", sentenciava Pelayo Díaz, qui posteriorment ha nominat directament Joshua Velázquez.

D'aquesta manera, els nous nominats de 'Supervivientes' són Álex Adrover, Makoke, Joshua Velázquez i Manuel González. Un d'ells serà el pròxim expulsat del concurs i, com sempre, serà l'audiència qui ho decideixi amb els seus vots.