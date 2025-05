Les emotives reaccions a 'Supervivientes' després de resoldre una complicada expulsió

Després de més de 50 dies a Hondures, 'Supervivientes' resol una nominació decisiva per al desenvolupament d'aquesta edició.Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño han conduït una nova gala carregada d'emocions i un impactant canvi. Per primera vegada, l'expulsió de la setmana serà definitiva, cosa que significa que un dels tres concursants nominats finalitza avui mateix el seu concurs.

Després de la salvació de Joshua Velázquez, el futur de Koldo Royo, Makoke o Manuel González penja d'un fil. El canari va ser qui va rebre el suport majoritari de l'audiència, cosa que el va convertir en el salvat en una nominació molt difícil. Un duel molt igualat entre els supervivents, amb uns percentatges d'infart que al principi de la gala estaven en 40%, 32% i 28%.

Laura Madrueño ha estat l'encarregada de dur a terme aquesta primera cerimònia de salvació. La presentadora ha demanat als tres nominats que es posessin a la clàssica plataforma i que el fang cauria damunt dels dos que continuessin en perill. Finalment, ha estat Manuel González qui s'ha lliurat de l'expulsió.

"Anem!!", celebrava el gadità a crits. No obstant això, la seva salvació significa que la cosa quedava entre dos grans concursants: Makoke i Koldo Royo. Recordem que el cuiner acaba de tornar al concurs després de ser evacuat d'emergència fa uns dies. Després de més de dos mesos al concurs, el basc assegura no poder més i ha acabat demanant el vot per tornar a Espanya.

Una decisió que Koldo ha mantingut estable durant tota aquesta setmana. "Cal ser coherent i, encara que em faci una pena de l'hòstia, marxar per la porta de davant", sentenciava en el passat "Supervivientes: Tierra de Nadie". Finalment, sembla que l'audiència ha fet cas de les seves súpliques.

Als seus 66 anys, el cuiner basc s'havia convertit en un dels grans favorits de l'audiència, que ja l'havien salvat fins a 5 ocasions (el rècord d'aquesta edició). Malgrat la seva fortalesa i empeny, l'edat ha acabat sent el detonant de la seva expulsió davant de Makoke. "Estic molt agraït de la gent que m'ha donat suport i que m'ha deixat sortir per la porta de davant", ha sentenciat el concursant, que ha deixat la majoria dels seus companys en un mar de llàgrimes.

| Mediaset

"Estic molt agraït a aquest programa que m'ha posat gent en el camí que potser no hauria conegut. Espero haver inspirat gent de la meva edat a seguir endavant", sentenciava el concursant, vitorejat pel plató i els seus companys d'aventura. Com a regal de comiat, 'Supervivientes' li ha preparat un vídeo de la resta de concursants parlant coses molt boniques sobre ell.