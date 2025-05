Antonio Rossi sentencia a Carmen Alcayde després de l'últim vist a 'Supervivientes'

Carmen Alcayde i Makoke han protagonitzat diverses discussions en les últimes setmanes a 'Supervivientes'. És per això que es van enfrontar al pont de la concòrdia per intentar solucionar els seus problemes. El que va ocórrer en la dinàmica de 'Supervivientes' ha dividit els col·laboradors de 'Vamos a ver'.

"Veig una Carmen Alcayde que parteix de la base que perquè et veus amb algú pels passadissos de Telecinco, encara que sigui fa 20 anys, ja has de tenir afinitat, més que amb algú que acabes de conèixer i t'obre el seu cor", començava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver'.

"En cert sentit elles van ser molt sinceres quan van dir que per ser companyes de plató no havien de ser amigues. Una cosa és portar-se bé per elecció i una altra... Cap de les dues vol saber res de l'altra, però tampoc els interessa l'enfrontament", afegia Alessandro Lequio.

| Mediaset

Per la seva banda, Alexia Rivas ha estat dura amb Carmen Alcayde: "Per no interessar-los porten barallant-se tota l'illa. Carmen està desquiciadíssima amb Makoke. A mi això de les amistats a televisió em semblen bastant perilloses, perquè pots tenir alguns companys, però la paraula amistat és molt gran i els amics els tenim fora. Que li retregui això a Makoke, doncs si es porta malament amb altra gent..."

"Carmen és intensa i li dona una intensitat a tot el que sent. En aquest cas crec que li molesta que sigui Makoke amiga de Damián i Pelayo, més que el fet de l'allunyament o l'amistat o no que tingui amb ella. Makoke va fer el seu paper perfecte des del seu paper del companyerisme", deia Alejandra Prat a 'Vamos a ver'. "No hi ha cap amistat, hi ha un m'has nominat i no t'ho perdono. Ella argumenta tot el dels anys de tele per una simple nominació", afegia Sandra Aladro.

A més, Antonio Rossi ha estat molt dur: "Carmen Alcayde està una mica desubicada perquè l'argumentació és molt poc sostenible, ningú se la pot creure. No nosaltres en la nostra professió, ningú es pot creure que per tenir-te a la taula del costat durant 25 anys ja ets la llet. Està en un concurs i cal nominar".

"Makoke va estar més sincera i coherent que Carmen Alcayde. Sembla que havia afluixat una mica i segueix igual de sobreactuada i al final s'han abraçat perquè no els quedava altra", concloïa Kike Calleja.