Gir de 180º a 'Supervivientes' amb un canvi que els concursants no esperen

'Supervivientes' es prepara per sacsejar completament la seva dinàmica aquest diumenge a 'Conexión Honduras'. Amb gairebé 60 dies de supervivència a les seves espatlles i després de superar l'equador del concurs, els participants viuran un punt d'inflexió. Recentment, Telecinco ha llançat una promoció que anuncia un moviment inèdit fins ara en aquesta edició.

Aquest diumenge, tots els concursants de 'Supervivientes', sense excepció, hauran de deixar les platges en què han conviscut des que va començar l'aventura. Aquest gir afectarà tant l'equip fúria com l'equip calma, que seran traslladats a nous entorns a partir del diumenge 4 de maig. Encara que el destí concret es manté en secret, l'organització del programa ha avançat que "en aquest nou lloc esperen grans misteris que marcaran el rumb de 'Supervivientes'".

Aquesta reubicació podria significar l'avantsala de la tradicional unificació, un dels moments més esperats pels seguidors de 'Supervivientes'. En aquest moment, els concursants deixaran de competir per equips per lluitar de forma individual. Un canvi que no només implica noves aliances i conflictes, sinó també un redisseny complet de les dinàmiques del joc.

| Mediaset

D'altra banda, coincidint amb el Dia de la Mare, diversos concursants de 'Supervivientes' rebran sorpreses molt especials, en una vetllada que promet emocions a flor de pell. A més, se celebrarà una nova jornada de La Liga de los Dioses, composta per tres proves que posaran a prova les habilitats físiques i mentals. Per si fos poc, els concursants tornaran a trobar-se davant del temut Oracle de Posidó, on es repassarà l'actualitat de la setmana.

Recordem que, en la seva novena gala, 'Supervivientes' va seguir líder en audiències malgrat baixar 2,6 punts de quota fins a un 19,6% i 1.360.000 espectadors. El reality de Telecinco va pujar a un gran 23,1% de quota en el públic entre 25 i 44 anys. A més, 'Supervivientes' va ser segona opció amb un bon 11,4% en el seu express, per sobre de 'La Revuelta' de David Broncano.