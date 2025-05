Carmen Alcayde sentencia el concurs de Makoke en una trobada tensa a Supervivientes

La relació entre Makoke i Carmen Alcayde ha implosionat completament des de l'inici de l'aventura. Encara que entraven a 'Supervivientes' com a antigues companyes a Telecinco, les col·laboradores han xocat en més d'una ocasió. Ara, ambdues s'han enfrontat a un tens Pont de la Concòrdia per tractar de sanar la seva tensionada amistat.

Un moment en què ambdues han intercanviat retrets, crits i confessions. Encara que la seva relació prèvia feia pensar que serien amigues, el rumb del seu concurs no ha pogut ser més allunyat. Mentre que Carmen Alcayde protagonitza una tensa enemistat amb Damián Quintero i Pelayo Díaz, Makoke ha trobat en ells un suport.

Per això, aquest 'Supervivientes: Connexió Honduras' ha tractat que les dues cares de Telecinco acostin posicions. La primera a prendre la paraula ha estat l'ex de Kiko Matamoros, que ha volgut aclarir que elles mai no han estat amigues. "Hem treballat juntes molts anys, però mai no hem pres un cafè fora de Mediaset", assegurava Makoke.

| Mediaset

Intercanvi d'acusacions entre les concursants

Per a la periodista, l'actitud de Makoke ha estat una traïció en tota regla. Assegura no haver-se sentit recolzada per algú a qui coneixia des de feia temps. "Jo et tenia afecte i moltes vegades t'he protegit a la meva manera als platós", explicava, visiblement dolguda.

A més, la valenciana ha anat més enllà, assegurant que Makoke només s'ha ajuntat amb Damián i Pelayo per interès. "T'has anat a la majoria que sempre guanya proves i et convenia", li retreia Carmen Alcayde, sentenciant el concurs de la seva companya de 'Supervivientes'. Aprofitava per recordar-li quan la va nominar fa un parell de setmanes: "em va saber molt greu perquè sentia que teníem alguna cosa i va ser com una espasa al cor".

Per la seva banda, Makoke responia taxativament que no nominar-la hauria significat "trair el seu cor". "M'he sentit més acollida per Pelayo i Damián que per tu, companya de professió", li retreia amb retintín. A més, la concursant nega haver donat de costat a Carmen, assegurant haver estat per ella quan Montoya va ser evacuat de 'Supervivientes'.

En acabar el 'Pont de la Concòrdia', Sandra Barneda els ha fet la temuda pregunta: com volien abandonar el pont. Les concursants tenien l'opció de no perdonar-se i seguir cadascuna el seu camí, o tancar el conflicte i fer-se una abraçada.

Tot i que la presentadora ha iniciat un compte enrere, les dues concursants de 'Supervivientes' no han esperat ni un segon a prendre la seva decisió. Carmen Alcayde i Makoke s'han fos en una afectuosa abraçada per començar una nova etapa de la seva relació.