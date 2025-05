Preocupació per l'estat de salut de l'Anita després del que va passar a 'Supervivientes'

Els concursants de 'Supervivientes' porten més de 60 dies enfrontant-se a les duríssimes condicions dels Cayos Cochinos, i el desgast comença a ser insuportable. Un dels moments més crítics de l'edició s'ha viscut recentment a Playa Furia. Anita Williams va protagonitzar un preocupant desmai que va deixar tots els seus companys en estat d'alerta.

En aquesta fase de 'Supervivientes', l'escassetat d'aliment, el clima implacable i els conflictes dins del grup han creat una atmosfera insostenible. Les pluges, cada cop més intenses, han empitjorat la situació. El mateix Borja González ho resumia amb claredat en la seva última connexió amb el plató: "Aquí és que tots són disgustos".

Malgrat que Álvaro Muñoz Escassi va aconseguir guanyar la lliga dels déus i, gràcies a això, ell i els seus companys van poder gaudir d'una barbacoa excepcional, l'alleujament va ser momentani. El desgast físic acumulat seguia fent estralls, i Anita Williams no va trigar a mostrar signes de debilitat extrema.

| Telecinco

Durant la jornada, la concursant va perdre el coneixement i va caure a terra sense gairebé articular paraula. "Vull aigua", va dir amb veu dèbil, incapaç d'aixecar-se pels seus propis mitjans. Montoya, sense dubtar-ho, va córrer a socórrer-la i li va oferir líquid ràpidament, mentre la resta del grup observava amb creixent preocupació.

Instants després, Anita Williams va aconseguir recuperar parcialment la compostura, encara que el seu relat no va fer més que confirmar l'abast de l'ensurt: "He vist negre sencer. He començat a tremolar i he caigut a terra". Montoya la va ajudar a estirar-se sobre una estoreta perquè pogués descansar, mentre Carmen Alcayde intentava calmar la situació amb gestos maternals. "Sóc mare de tres fills, la nuca i els canells", deia mentre li mullava la nuca i els canells per alleujar el malestar.

Des de terra, encara afectada, Anita confessava: "M'he espantat, m'ha tremolat tot el cos i no veia". Per sort, tot va quedar en un gran ensurt i no va ser necessari que l'equip mèdic de 'Supervivientes' intervingués. No obstant això, aquesta situació deixa clar l'estat en què es troben actualment els concursants després de dos mesos a Hondures.