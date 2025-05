Makoke dona la clau sobre la pujada de pes d'Anita Williams a 'Supervivientes'

En els últims dies, la situació d'una de les concursants de 'Supervivientes' ha donat moltíssim de què parlar. Després de complir-se 80 dies de concurs, les xarxes han notat una petita pujada de pes en Anita Williams. La jove mostra una cara més rodoneta que quan va entrar, una cosa que no acaba de quadrar als espectadors a causa de la fam que es viu a Hondures.

Una situació que ha fet esclatar les xarxes socials, amb munts d'usuaris denunciant la situació. Recordem que en altres edicions de 'Supervivientes', ja alguns concursants es van mostrar més inflats a causa d'infeccions i altres malalties de l'estómac. No obstant això, el públic ha contemplat tot tipus de teories boges. Ara, és Makoke qui intenta d'arrojar una mica de llum amb el que està succeint amb Anita Williams.

Les teories sobre la pujada de pes d'Anita

| Mediaset

Tot succeïa quan alguns dels concursants posaven en relleu la pujada de pes d'Anita. Era llavors quan Makoke preguntava directament el motiu. ""No estaràs embarassada?", apuntava l'ex de Kiko Matamoros, posant sobre la taula quina podia ser la realitat.

"No ho estic, jo noto quan estic", responia la concursant, molt molesta amb la insinuació. Segons Anita, li molestaven els comentaris sobre el seu físic. "Abans Escassi m'ha dit que me n'anés a caminar que cal baixar, tu ara això...", s'ofenia ella sobre els comentaris sobre el seu físic.

"És perquè estàs engreixant i normalment a 'Supervivientes' no s'engreixa. T'he preguntat si t'ha baixat la regla i m'has dit que no, si em dius que en 3 mesos no t'ha baixat la regla..." es justificava Makoke. A més, la col·laboradora de Telecinco treia a la llum un episodi d'Anita que podria corroborar aquesta teoria.

"Tu em vas explicar que t'havies ficat al llit amb Montoya a Playa Misterio", desvelava la concursant, referint-se a l'inici del concurs. Una cosa que Anita ha desmentit completament, assegurant que això mai va passar. "Makoke s'ho està inventant, igual que el de la xocolatina que ens va explicar amb Laura Cuevas", tancava ella.

Finalment, Anita Williams ha accedit a fer-se una prova d'embaràs per "quedar-se tranquil·la". Segons ha desvelat la concursant, sí hauria mantingut relacions amb Montoya abans d'entrar a 'Supervivientes'. "Jo sempre tinc precaució però me la faig perquè tots us quedeu tranquils", tancava el tema ella.