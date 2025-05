Escassi es posa romàntic i confessa si seria pare amb Sheila Casas a Supervivientes

Després de més de 80 dies des de l'inici de 'Supervivientes', aquesta ha estat una setmana crucial per a un dels seus concursants. Després d'enfrontar-se a una històrica Nòria Infernal, Álvaro Muñoz Escassiha pogut gaudir d'un preciós missatge de la seva parella, Sheila Casas. Un moment en què hem pogut veure l'exgenet més emotiu que mai i que l'ha portat a confessar la possibilitat de tornar a ser pare.

La polèmica sobre el possible embaràs d'Anita Williams ha aixecat les alarmes a 'Supervivientes'. Per descomptat, ho ha fet en l'audiència però també entre els seus companys d'aventures. En ple directe, Carlos Sobera s'adreçava a Escassi per preguntar-li si havien parlat del tema.

| Mediaset

"Ha sortit el tema de l'embaràs, perquè quan Damián va rebre la notícia de campió del món, Borja estava espantat que la notícia fos que l'Ana estigués embarassada", explicava l'exgenet. Segons deia, Borja havia confessat que "s'hauria suïcidat" si la seva parella li hagués comunicat tal notícia.

Una cosa que el seu company no compartia en absolut. "Si hagués estat la notícia que la Sheila estigués embarassada, a mi m'hauria agradat la idea", es confessava el concursant. Així, Álvaro Muñoz Escassi posava sobre la taula la possibilitat de tornar a ser pare.

Per descomptat, Carlos Sobera li preguntava directament si volia tenir fills amb Sheila Casas, de qui l'exgenet no ha deixat de recordar-se en la seva aventura. Davant d'això, Escassi es mostrava més sincer que mai i responia que sí.

"També entenc que ja tinc els meus fills... realment m'agradaria més ser avi i que la meva filla tingués fills... però no li ho digueu que després em diu pesat!", bromejava el supervivent. Recordem que l'exgenet té dos fills: Anna Barrachina i Álvaro, el seu fill en comú amb Lara Dibildos.

Tanmateix, l'actual concursant de 'Supervivientes' confessava que seria una notícia "ben rebuda". "M'encantaria, però estem molt bé així i ja tinc fills meravellosos", concloïa el sevillà. Així, en un rampell de sinceritat Escassi ha tornat a proclamar el seu amor per Sheila Casas. Fa uns dies, l'exgenet ja apuntava a una possible boda, demostrant que la seva relació amb l'advocada va vent en popa.