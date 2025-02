Montoya es cola a Informativos Telecinco amb María Casado i David Cantero

L'última edició de 'La Isla de las Tentaciones' s'ha convertit en tot un fenomen a nivell mundial. No només ho està petant en audiències setmanalment, sinó que s'ha fet viral a xarxes socials com 'TikTok' o 'X', on acumula comentaris d'usuaris de tot el món. I ha estat gràcies a Montoya, el concursant estrella de la vuitena temporada i que ja es postula com a pròxim 'Superviviente'.

José Carlos Montoya, conegut com Montoya, s'ha convertit en la gran revelació televisiva de la temporada. Les imatges en què arrenca a córrer per la platja després de veure la seva parella, Anita, ficant-se al llit amb el seu temptador, Manuel, han donat la volta al món. Per darrere, Sandra Barneda el persegueix al crit del ja mític "Montoya, per favor", lema al qual tot tipus d'empreses internacionals ja s'han unit per promocionar-se.

Ara, el meme viral també s'ha colat a l''Informativos Telecinco' liderat per María Casado i David Cantero, que han tornat a demostrar la seva gran complicitat junts. "Recorden algun altre programa espanyol de televisió que hagi provocat tantes reaccions i tants memes com aquest?", es preguntava el presentador de la cadena.

"Ja els dic jo que no", li contestava la seva companya, que s'ha declarat fan de 'La Isla de las Tentaciones' i Sandra Barneda. "Aquesta seqüència perseguint-lo per la platja és cinema. És meravellós", ha explicat María Casado, abans d'entrar en detalls de com els comptes oficials de Disney o Eurovisió s'han fet ressò de l'escena protagonitzada per Montoya.

Tanmateix, el veritable gest ha arribat al final de l'informatiu, quan ha sonat l'alarma que anuncia les infidelitats al programa. "David, hi ha més imatges per a tu", l'advertia la presentadora, emulant Sandra Barneda. Encara que ell assegurava no haver fet res, María Casado seguia en el seu paper: "Vols veure les imatges sol o amb els teus companys?". "Sempre amb els meus companys", li responia Cantero, entre rialles.

"No et puc creure", exclamava llavors ella, que no podia contenir més el seu riure. "Per curiositat, tu que segueixes el programa, qui és la teva temptació?", s'interessava David Cantero. "Jo crec que em quedo amb Sandra", ha respost la seva companya, causant rialles al plató.