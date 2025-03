La sorprenent confessió d'Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes 2025'

Álvaro Muñoz Escassi s'està obrint com mai durant 'Supervivientes 2025'. L'exgenet torna a Hondures després de mesos d'estar en el punt de mira pels seus diferents romanços. Per això, i per sorpresa de molts, Álvaro Muñoz Escassi ha parlat de la seva vida íntima amb una sorprenent confessió que ningú esperava.

I és que Escassi sabia que qualsevol detall que expliqués s'analitzaria fins a la sacietat. Encara que ara manté una relació estable amb Sheila Casas, la premsa ha estat mesos parlant de els seus afers amb diverses noies mentre continuava sortint amb la model María Jesús Suárez. Durant la seva entrevista a 'DeViernes', Escassi va parlar obertament d'haver estat amb moltes noies trans a la seva vida.

Ho ha tornat a fer a Hondures, en una conversa amb les seves companyes Terelu Campos iMakoke. Els concursants parlaven de la mítica imatge de Terelu menjant porres a 'Las Campos', el programa que seguia la vida de la seva família. La divertida foto es va convertir ràpidament en un meme viral que conqueria les xarxes.

| Mediaset

Per això, els tres concursants de 'Supervivientes 2025' es burlaven d'aquell moment. "El teu són les porres", reia Makoke, aportant-li un doble sentit al meme. Llavors, Álvaro Muñoz Escassi seguia la broma, assegurant que ell també s'havia menjat alguna porra.

Per descomptat, el genet també aprofitava per parlar de la seva recent relació amb Sheila Casas, amb la qual assegura estar molt feliç. La parella es va conèixer a 'TardeAR', on va sorgir la guspira i van començar a parlar. "Vam coincidir 5 o 6 vegades però les últimes vegades ja anàvem junts", explicava Álvaro Muñoz Escassi als seus companys.

La seva relació va ser un secret a veus, en què assegura que "tothom ho sabia". L'exgenet també s'ha atrevit a parlar del"cartell" d'infidel que li ha penjat la premsa. "Jo quan estic amb algú i estic bé, sóc fidel", assegura ell, "llavors en el cop de cua final és quan em puc equivocar", explica.