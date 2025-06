Alexia Rivas sentencia el concurs de Montoya després de l'últim a 'Supervivientes'

Un dels últims conflictes a 'Supervivientes' han estat les acusacions de tots els concursants contra l'Anita i en Montoya. El grup ha assegurat que la parella no aporta res a la supervivència i estan tips d'haver-los de mantenir. Tot això ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', on els col·laboradors s'han posicionat clarament.

"Això vas a qualsevol empresa i sempre hi haurà algú que es queixi dels dos o tres que no foten brot", començava el debat Joaquín Prat. "En aquest cas no puc defensar en Montoya i l'Anita perquè és veritat que no fan res. Només dic que fins ara no havien dit res dels ganduls que eren, que podrien haver-ho dit abans", afegia Adriana Dorronsoro.

"L'explicació que donen ells a aquesta pregunta té tot el sentit perquè abans eren molts més i et tocava pescar un dia i una altra vegada als cinc dies. Però ara en queden tan pocs que els que pesquen els hi toca més sovint", defensava la majoritària Alejandra Rubio a 'Vamos a ver'. "Però no entenc per què no s'han repartit les tasques, que diguin que avui vagin a pescar perquè ells estan cansats de fer-ho cada dia en lloc de saltar així pels aires", opinava també Alejandra Prat.

| Mediaset

D'aquesta manera, Alexia Rivas ha estat dura amb en Montoya i l'Antia: "Si no pesques és perquè no et dona la gana perquè allà tenim totes les canyes que volem. Qui no surt a pescar és perquè no li dona la gana. Porten 80 dies menjant-se els peixos que surt a pescar en Pelayo que, a més de donar contingut, també pesca. A mi no era el que millor se'm donava, però jo ho intentava, m'hi posava cada dia a pescar".

"A totes les edicions tothom ha pescat? Jo recordo gent que mai ho ha intentat i mai ha estat un problema", preguntava directament Sandra Aladro. "A la meva edició intentar-ho ho va intentar tothom perquè em sembla un gest fins i tot d'amor propi que si vas a 'Supervivientes' intentis pescar", responia Alexia Rivas.

"Al marge que estava clar que tard o d'hora això esclataria perquè no es suporten, estava claríssim, el curiós és que, tinguin o no raó, ningú està en un punt intermedi. És tothom amb el mateix argument contra ells dos, cosa que dona força veracitat a la història que estan explicant o si no seria una estratègia, però hi hauria algú que es desmarcaria del complot", deia Antonio Rossi.

"No fan res perquè directament passen de fer. Estem davant d'un fenomen digne d'un estudi sociològic o de comèdia negra. No fan res, són assenyalats per això, i tot i així l'audiència els salva", concloïa el debat Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.