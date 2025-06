'Supervivientes' revela quan seran les nominacions després de cancel·lar-se diumenge

'Supervivientes' ja té data per a les seves noves nominacions, ajornades de manera inesperada aquest diumenge. Després de l'expulsió de Damián Quintero, estava previst que els concursants afrontessin un nou joc de líder i noves votacions. Tanmateix, diversos imprevistos en directe van provocar que aquestes no es duguessin a terme.

Un dels problemes va ser una monumental tempesta, amb fortes ratxes de vent i un temporal marítim perillós. Això va provocar que no es pogués disputar el joc de líder previst i que l'equip de 'Supervivientes' planegés un pla B a la palapa. Tanmateix, els continguts i discussions en directe van fer que 'Conexión Honduras' es quedés sense temps i 'Supervivientes' es veiés obligat a cancel·lar les seves nominacions.

Finalment, segons ha informat Telecinco, serà aquest dimarts, a 'Tierra de Nadie', quan es faran les nominacions de 'Supervivientes'. Els concursants s'enfrontaran a un joc d'immunitat titulat "L'abisme de Posidó". Haureu de resistir subjectes a una estructura basculant sobre el mar mentre aquesta s'inclina amb el pas del temps.

A més, també hi haurà un segon joc, de recompensa, que tindrà com a títol "El gronxador de Fedra" i consistirà en un joc de preguntes i respostes. L'afrontaran pujats a gronxadors gegants subjectes per diverses cordes, que seran tallades a mesura que avanci el repte amb els seus errors i encerts. El premi serà un suculent plat de canelons de carn.

A més, al llarg de la gala de 'Supervivientes' es revelarà l'últim informe sobre la situació física d'Álex Adrover, que confirmarà si pot continuar o no en plena recta final de l'aventura. També una sorpresa familiar per a l'Anita, que rebrà visita i notícies dels seus pares, quedant només Montoya per rebre visita a 'Supervivientes'. La gala, així mateix, mostrarà imatges de les últimes hores de supervivència, marcada per la complicada situació meteorològica.

Recordem que, en audiències, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar pujant dos punts de quota fins a un fantàstic 17,9% i 1.434.000 espectadors a Telecinco. El reality dominical presentat per Sandra Barneda, que va pujar al 23% entre el públic femení, va superar el 30% en els seus minuts finals.