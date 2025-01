Sandra Barneda diu el menys pensat sobre el seu futur presentant 'Supervivientes'

Sandra Barneda ha parlat sobre el seu futur a 'Supervivientes', revelant que espera que Telecinco compti amb ella per a la pròxima edició. No obstant això, ha deixat clar que té una condició: en cas de ser elegida com a presentadora, preferiria fer-ho des del plató, no des d'Hondures.

Sandra Barneda, que cada any viatja a República Dominicana per gravar 'La isla de las tentaciones', no veu amb bons ulls passar encara més temps fora de casa. En una entrevista amb Europa Press, va ser taxativa al respecte: "No, no em veig a l'illa. Amb una en tinc prou".

A més, Sandra Barneda va bromejar amb aquesta inesperada opció: "Cadascú ha de trobar el seu moment, i crec que quatre o cinc mesos fora de casa meva seria complicat". Encara que Sandra és conscient que "mai no pots dir que no", en aquest cas ha estat clara, indicant que en aquest moment la seva resposta és "un no rotund".

Malgrat això, Sandra Barneda assegura que Mediaset comptarà amb ella per a la pròxima edició de 'Supervivientes'. No obstant això, per ara el canal encara no ha revelat qui seran els encarregats de presentar les gales del reality. En l'anterior edició, Sandra Barneda va estar al capdavant de 'Conexión Honduras' en plató, mentre que Carlos Sobera va presentar 'Tierra de Nadie' i Jorge Javier Vázquez les gales.

| Mediaset

D'altra banda, Sandra Barneda també ha volgut compartir la seva satisfacció amb l'èxit de la nova temporada de 'La isla de las tentaciones', que la pròxima setmana comptarà amb doble emissió. "Trencant audímetres novament, sorpresa total, vuitena temporada i hi ha moltes ganes, així que feliç. És un format molt ben fet i seguim volent passar-nos-ho bé, i encara que molt poca gent ho digui ens sentim identificats", assegura la presentadora.

Sandra Barneda també ha revelat la seva connexió personal amb els participants del programa, destacant que "m'he sentit identificada amb moltes parelles. Més que amb elles, amb coses que han viscut cadascú. Jo he patit per desamor i també m'han posat les banyes, és clar...".

A més, ha avançat que la pròxima parella en arribar a 'La isla de las tentaciones' promet donar molt de què parlar. "És molt bona, són molt expressius. Ells pateixen, però per a mi tenen un punt que em fan gràcia", va explicar la comunicadora.