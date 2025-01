Telecinco anuncia un canvi que afecta l'emissió de 'La Isla de las Tentaciones'

Telecinco anuncia un canvi en la seva programació de la pròxima setmana que afecta directament l'emissió de 'La Isla de las Tentaciones'. Després de les males audiències de 'Next Level Chef', la cadena ha decidit relegar definitivament el talent show al late night del dimecres. Una decisió que afecta també el reality de Sandra Barneda.

I és que Telecinco ha anunciat que la pròxima setmana hi haurà una doble entrega de 'La Isla de las Tentaciones'. El dilluns 27 de gener, a partir de les 22:00h, es manté l'emissió amb l'arribada d'una nova parella. A més, també es viurà la foguera de confrontació sol·licitada per Alba.

"Jo no pinto res aquí, vull una foguera de confrontació amb ell. No necessito veure més, necessito explicacions. La meva relació s'acaba aquí", va dir després de veure el seu xicot passant-s'ho bé amb les temptadores. Acudirà la seva parella, Gerard, a la cita?

| Mediaset

D'aquesta manera, el dimecres 29 de gener serà el torn d'una nova entrega de 'La Isla de las Tentaciones'. L'experiència a les viles continua amb un dels protagonistes sobrepassant tots els límits i noves fogueres. Més enllà d'Anita juntament amb Manuel Rodríguez, tot apunta que Eros també podria caure en la televisió.

Aquesta entrega enllaçarà en prime time amb el quart programa de 'Next Level Chef', que es trasllada directament al late night després de les seves males audiències. Recordem que el talent show de Blanca Romero va baixar a 397.000 seguidors, perdent 50.000, i un 6,3% de quota de pantalla. Unes dades insostenibles per a Telecinco, per la qual cosa han decidit moure fitxa tan sols tres entregues després de la seva estrena.

Pel que fa a 'La Isla de las Tentaciones', continua sent un valor molt segur per a la cadena, que es desconeix si mantindrà a llarg termini la doble emissió. L'última entrega va pujar a màxim en audiències a Telecinco amb un fantàstic 16,6% de quota de pantalla i 1.304.000 espectadors. El reality, que també va millorar en el seu express fins a un 11,5% i 1.560.000, va pujar al 42,8% en el target 13-24 i al 27% entre el públic de 25 a 44 anys.