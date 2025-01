Marta López surt en defensa de José María Almoguera pel que ha passat a 'GH DÚO'

Des que el seu nom va començar a sonar com a possible participant de 'GH DÚO', José María Almoguera ha captat l'atenció dels espectadors. I és que el jove s'ha convertit en un dels grans protagonistes del reality, especialment després de protagonitzar un petó amb María la Jerezana. Aquest acostament ha generat rumors sobre si la seva relació podria ser una estratègia per cridar l'atenció en el públic.

Aquest tema es va abordar durant la gala de 'GH DÚO' i va tornar a debatre's l'endemà a 'Vamos a ver'. Al plató es va discutir sobre l'actitud de José María Almoguera amb altres concursants, ja que hi ha qui assegura que el jove ha flirtejat amb totes dins de la casa.

En aquest context, Marta López va defensar José María Almoguera de les acusacions, assegurant que no és cert el que es diu d'ell. "No està flirtejant amb totes. Això és el que voldrien elles, i ha passat de totes", va afirmar taxativament. A més, va assegurar que la relació entre José María Almoguera i María Sánchez és autèntica: "Està claríssim que li agrada María, i sí que tenen passió, tenen devoció i tenen de tot".

| Mediaset

Quan li van preguntar per què pensava que les altres concursants desitjarien un acostament amb ell, Marta López va ser clara: "Per crear la carpeta". Va afegir també que això és només el seu punt de vista i va aprofitar per llançar un retret: "És el que va buscar Maica des del principi. A Maica li ha passat amb tots, si no, li val Sergio, o li val l'altre".

Tanmateix, Alexia Rivas va tenir una opinió diferent i va sostenir que José María Almoguera sí havia mostrat interès en Maica Benedicto. "En el 24 hores es veia com s'acostava a Maica, li regala les orelles a totes. I en la nominació la nomina directament, a Maica, amb qui has estat tot el temps", va assenyalar.

Per la seva banda, Adriana Dorronsoro també va defensar José María Almoguera, assegurant que la seva actitud pot malinterpretar-se: "És molt carinyós. No està buscant cap carpeta amb cap, van al blanc fàcil, diuen que està buscant una carpeta i que per això està María. Però és un noi jove, pot fer el que pugui, i li ha agradat María".