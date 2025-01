Joaquín Prat assenyala qui podria ser el concursant estrella de 'Supervivientes 2025'

El retorn de 'Supervivientes 2025' està generant gran expectació, i encara que encara no s'ha confirmat cap nom, les especulacions sobre possibles participants no s'han fet esperar. A 'Vamos a ver', Joaquín Prat va deixar clara la seva aposta personal per al reality de supervivència, mencionant un dels grans protagonistes del moment. Es tracta de Montoya, un dels participants de 'La Isla de las Tentaciones 8' que més està donant a parlar.

A 'Vamos a ver' es van recordar alguns dels moments més destacats de Montoya en el programa de parelles, on ha destacat com la revelació d'aquesta edició. Amb el seu carisma i el seu esperit flamenc, el jove no només s'ha guanyat el públic, sinó que ha aconseguit batre rècords d'audiència. El tercer episodi del programa, que va tenir la seva llegendària foguera com a eix central, va marcar màxim en la temporada.

Joaquín Prat no va escatimar elogis cap a Montoya i es va mostrar convençut que el seu impacte no es quedarà aquí. "Brilla on va i et pronostico que brillarà i molt en aquesta cadena sens dubte", va afirmar el presentador.

| Mediaset

De fet, Joaquín Prat també es va atrevir a llançar una predicció: "És el personatge d'aquesta edició i o molt m'equivoco o Montoya va a la pròxima edició de 'Supervivientes'". Aquestes declaracions han posat sobre la taula la possibilitat que el sevillà sigui una de les grans apostes de la nova temporada. De ser així, seria el tercer reality de Montoya, que ja va participar a 'El Conquistador' de La 1, on va conèixer Anita, la seva parella a 'La Isla de las Tentaciones'.

La idea no resulta descabellada. En les últimes edicions, participants de 'La Isla de las Tentaciones' han estat seleccionats per a realities com 'Supervivientes' o 'GH VIP', consolidant-se com a pedrera de nous talents per a aquests formats. A més, el fet que ambdós programes comparteixin productora, Cuarzo, reforça la hipòtesi que Montoya podria estar a la llista del càsting que ja està en marxa.

Recordem que està previst que 'Supervivientes' comenci al llarg del mes de març o abril. A més, hi ha un altre nom que també sona amb força, com el de Paola Olmedo, exparella de José María Almoguera.