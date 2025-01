Com veure 'El Debate de las Tentaciones', que té data d'estrena i no a Telecinco

Després de l'intens inici de l'experiència per a les cinc parelles i el inesperat desembarcament de la temptació a la platja dominicana, arriba l'hora de fer balanç del que ha succeït. Mediaset torna a apostar per 'El Debate de las Tentaciones', que comptarà amb ampli material inèdit, avanços exclusius i la presència dels seus grans protagonistes. Es tracta d'un espai presentat per Sandra Barneda que estarà disponible des d'aquest dimecres 8 de gener.

Tanmateix, la seva emissió no serà a la televisió en obert, a Telecinco o Cuatro, com passava en anteriors edicions. Com ja va passar la temporada anterior, 'El Debate de las Tentaciones' estarà disponible cada setmana en exclusiva per als subscriptors de Mitele PLUS. Per tant, per poder gaudir d'aquest espai has de contractar la plataforma premium de Mediaset.

Produït per Mediaset en col·laboració amb Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), 'El Debate de las Tentaciones' comptarà en el seu estrena amb les valoracions de Marta Peñate, Suso Álvarez, Makoke, Mario González, Terelu Campos, Kiko Jiménez, Lucía Sánchez i Arantxa Coca. A més acollirà al plató les cinc noies protagonistes de l'actual edició: Alba, Ana, Andrea, Anita i Bayan.

| Mediaset

A més d'una àmplia selecció d'imatges no emeses de l'experiència, 'El Debate de las Tentaciones' revelarà una infidelitat desconeguda fins ara. És la d'un dels protagonistes amb una participant d'edicions anteriors del format. A més, descobrirà quina és la veritable relació d'Alba i Aída.

Cal destacar que el primer programa de 'La Isla de las Tentaciones' acaba amb l'amenaça d'abandonament d'Alba, parella de Gerard, que la pròxima setmana prendrà una clara decisió. "Tinc que pensar i decidir si me'n vaig o no. Sento que si em quedo aquí la meva relació se n'anirà a la merda", diu la noia en l'avanç.

Recordem que 'La Isla de las Tentaciones' va tornar líder en audiències a Telecinco amb un fantàstic 15,2% de quota de pantalla, 1.373.000 espectadors i un gran 22,2% en target comercial. El reality, que també va ser líder en el seu express amb un 10,5% i 1.380.000, va pujar al 37,7% en el target de 13-24 anys i a un 24,7% en el de 25-44.