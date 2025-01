El fitxatge bomba que prepararia 'Supervivientes' i no agradarà gens a Carmen Borrego

Amb l'estrena de 'Supervivientes' a la volta de la cantonada, ja que previsiblement arrencarà el mes de març, els rumors sobre el càsting comencen a acaparar titulars. La productora i Mediaset treballen ja en la selecció dels concursants, després de l'any passat triomfar amb l'edició normal i l''All Stars'. En aquesta ocasió, entre els noms que més estan sonant en les últimes setmanes destaca el de Paola Olmedo.

Els rumors sobre la seva possible participació han cobrat especial rellevància a 'Vamos a ver' quan Alexia Rivas va deixar caure una pregunta directa. Durant una anàlisi del petó de José María Almoguera a 'GH DÚO', la col·laboradora va preguntar directament a Carmen Borrego què li semblaria que Paola Olmedo, la seva exnora, anés a 'Supervivientes' com a concursant. La pregunta va sorprendre, especialment per la seguretat amb què va ser plantejada, donant a entendre que podia haver-hi alguna informació darrere d'aquest possible fitxatge.

Aquest interès per Paola Olmedo sorgeix també després de descartar-se la possible participació de José María Almoguera. El fill de Carmen Borrego no podria participar per problemes de salut que li impedirien superar els estrictes exàmens mèdics necessaris. Davant aquesta situació, els rumors apunten que la productora hauria fixat la seva atenció en Paola Olmedo com una de les concursants estrella per a 'Supervivientes'.

| Telecinco

Encara que no hi ha hagut confirmació oficial, Paola Olmedo tampoc ha tancat completament la porta a aquesta possibilitat. En declaracions recents a Europa Press, va respondre amb una enigmàtica frase quan li van preguntar per la seva possible participació: "Per ara no. No vaig a escopir cap amunt, però per ara no".

La participació de Paola Olmedo seria un cop mediàtic que, de confirmar-se, acostaria l'univers de 'Supervivientes' al sempre polèmic entorn de les Campos. De fet, la jove seguiria els passos de Carmen Borrego, que l'any passat va abandonar el reality després de tan sols dues setmanes d'experiència. A més, en els últims mesos també s'ha rumorejat la participació de Carlo Costanzia, nuvi d'Alejandra Rubio, però la família va desmentir aquest fitxatge després de ser pare recentment.