'La Isla de las Tentaciones' anuncia per sorpresa l'arribada d'una nova parella

La vuitena temporada de 'La Isla de las Tentaciones' continua sorprenent, aquesta vegada amb l'arribada de Tadeo i Estefani, la parella que substitueix Ana i Fran. Durant l'últim debat, es va emetre un vídeo inèdit en què tots dos van compartir detalls sobre com va començar la seva història d'amor. També les dificultats que han afrontat i el motiu pel qual van decidir participar en el programa.

Amb dos anys de relació a les seves esquenes, Tadeo i Estefani arriben a les viles de 'La Isla de las Tentaciones' amb un objectiu clar: posar a prova la seva confiança mútua. Aquesta decisió no és casual, ja que la seva història ha estat marcada per nombrosos episodis d'infidelitats protagonitzades per ell.

La parella es va conèixer en una discoteca, però la seva relació va començar a distància, cosa que va portar complicacions des dels primers mesos. Als tres mesos, van experimentar la seva primera ruptura quan Tadeo va desaparèixer completament. "Alguna vegada he ficat la pota fins al fons", va confessar ell, fent referència a les seves múltiples sortides nocturnes i trobades amb altres noies.

| Mediaset

Estefani, cansada de les sospites, va decidir investigar pel seu compte i va trobar proves irrefutables al mòbil de la seva parella. "Li vaig agafar el mòbil i vaig trobar coses que no em van agradar gens", revela en el seu vídeo de presentació de 'La Isla de las Tentaciones'. Encara que al principi Tadeo va negar tot, finalment va haver d'admetre els seus errors.

Malgrat tot, Estefani està disposada a confiar una vegada més, encara que no sense certa cautela: "Vull estar segura que ha canviat totalment". Per la seva banda, Tadeo no amaga les seves inseguretats i llança una declaració contundent: "Jo no posaria la mà al foc per mi".

Malgrat els seus problemes, Tadeo descriu la seva nòvia amb admiració, encara que també amb una mica de temor: "Ella és bastant venjativa. Sang cubana, és foc". Amb aquesta premissa, tots dos s'embarquen en l'aventura de 'La Isla de las Tentaciones', disposats a enfrontar les seves pors, dubtes i temptacions en un entorn on tot pot canviar.