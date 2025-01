Beatriz Archidona revela el que diu Carmen Borrego sobre el seu fill darrere de càmeres

El plató de 'De Viernes' va tornar a ser l'escenari de intensos debats sobre l'actualitat de 'GH DÚO'. Aquesta setmana, Carmen Borrego, mare de José María Almoguera, va prendre protagonisme per parlar del pas del seu fill pel concurs. I és que la seva relació amb María 'la jerezana' s'ha convertit en un dels temes més comentats.

Carmen Borrego va expressar la seva felicitat per veure el seu fill gaudint d'aquesta nova experiència i va destacar l'encant de la jove. " Estem veient en José en estat pur. Té moltes amigues i les abraça i no he vist en José acostar-se a altres", va afirmar la col·laboradora, defensant la naturalitat del seu fill. A més, va deixar clar que José María Almoguera no busca crear relacions per estratègia: "No ha entrat amb intenció de fer una carpeta, no sap ni què és".

Malgrat el seu suport a la parella, Carmen Borrego va admetre a ' De Viernes' sentir certa incomoditat per l'exposició mediàtica dels primers passos de la relació. " Jo ja he dit que em fico sota una taula i em poseu una tenda de campanya. Si porta 12 anys esperant, que esperi 12 anys i 6 setmanes, que surtin junts a la final i facin el que vulguin", va bromejar la col·laboradora, deixant entreveure el seu pudor davant la possibilitat de situacions més íntimes dins del concurs.

| Mediaset

Per la seva banda, la mare de María Sánchez també es va mostrar encantada amb José María Almoguera i va aprovar la relació: " Jo la veig molt bé. A la meva filla li agraden els homes galants, com els d'abans". Aquestes paraules van ser correspostes per Carmen Borrego, que no va dubtar a tornar a lloar la jove: "Em sembla una noia estupenda que està fent un concurs fenomenal".

La complicitat entre ambdues mares va quedar patent al plató de 'De Viernes', malgrat no poder evitar desviar la mirada davant els petons furtius de la parella. Carmen Borrego, però, va reconèixer que aquests moments l'enterneixen i reforcen el seu suport incondicional al seu fill.

Entre bromes i comentaris, Beatriz Archidona també va recordar una frase de Carmen Borrego que va desfermar rialles entre els col·laboradors. " Vaig a explicar una cosa que m'has dit: 'com faci edredoning no surto de casa'", va relatar la presentadora. Davant d'això, Carmen no va poder evitar riure i reafirmar les seves paraules: "Si porta 12 anys esperant, que esperi 12 anys i 6 setmanes".