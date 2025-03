Moviment inesperat a Telecinco amb el fitxatge com a presentadora de Sofía Suescun

Telecinco fitxa Sofia Suescun de manera inesperada per intentar pujar les audiències d'un dels formats. Es tracta de 'Socialité', que porta diverses setmanes amb canvis després de la caiguda en els seus resultats durant l'últim any. Un fitxatge inesperat, però que es desconeix si serà definitiu.

Recordem que, el passat diumenge 9 de març, 'Socialité' va caure en audiències a un 7,9% de share i 583.000 espectadors. Aquesta dada va suposar que el format estigués 3,3 punts de quota de pantalla per sota de la mitjana de Telecinco, que va liderar amb un 11,2%. 'Socialité', que va congregar més de 2M d'espectadors únics, va pujar lleugerament al 8,2% en el públic entre 25 i 44 anys.

Segons s'ha publicat a les xarxes socials, Sofia Suescun s'incorporarà aquest dissabte 15 de març a 'Socialité' per posar-se al capdavant de la secció dels realities, ara amb 'Supervivientes'. La influencer substituirà Carmen Alcayde, que no podrà participar aquesta setmana en el programa de María Verdoy i Antonio Santana a Telecinco, segons hem conegut a TVeo. No obstant això, actualment es desconeix si seguirà formant part de l'equip de 'Socialité', encara que de moment no es descarta que la substitució pugui ser de manera definitiva.

| Mediaset

D'aquesta manera, aquesta nova oportunitat laboral de la mà de 'Socialité' marca el retorn de Sofia Suescun a Telecinco gairebé un any després que s'aixequés el seu veto. Durant el mes de juny i juliol, la jove va participar a 'Supervivientes All Stars', on va arribar a la final, tres anys vetada a Mediaset. A més, al llarg de l'últim any també ha acudit a 'De Viernes' com a convidada després de la seva polèmica amb Maite Galdeano.

Per tant, Sofia Suescun rescata el seu paper com a presentadora, ara amb una secció a 'Socialité', després de posar-se al capdavant de 'Supervivientes: Una aventura extrema' a Mitele PLUS el 2021. En aquesta secció en el programa del cap de setmana de Telecinco serà l'encarregada de posar al dia de tota l'última hora del reality a tots els espectadors. Cal destacar que, durant anys, també va ser col·laboradora habitual dels debats de 'Supervivientes' o 'GH VIP'.