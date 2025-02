Ningú esperava les paraules de Jorge Javier Vázquez sobre 'Sálvame' i Rosa Benito

L'entrevista de Rosa Benito a 'De Viernes' la setmana passada continua donant molt de què parlar. Entre les seves declaracions, l'entrevistada va llançar un dard directe contra el seu passat a 'Sálvame': "Estar en la prostitució és fer coses per diners, encara que no vulguis, i jo ho he fet". Unes paraules de les quals s'ha fet ressò Jorge Javier Vázquez, recordant l'antic programa vespertí de Telecinco.

"Veig Rosa Benito a 'De Viernes'. El programa li fa un vídeo recollint alguns dels seus millors moments a televisió. Molts d'ells pertanyen a 'Sálvame' i refermen una idea que des de fa temps ressona al meu cap", ha començat Jorge Javier Vázquez al seu blog a Lecturas.

"Si un bon equip de guionistes es dediqués a editar els gairebé quinze anys de 'Sálvame' ens trobaríem davant d'una de les millors sèries de la televisió espanyola. Majestuosa. Imponent. Amb tots els elements haguts i per haver: amor, humor, desamor, lleialtat, traïció, emoció, intriga, traïcions, reconciliacions. Una sèrie amb protagonistes extraordinaris i secundaris apoteòsics", afegia.

D'aquesta manera, Jorge Javier Vázquez ha recordat aquesta etapa: "Sé que Rosa Benito ha patit a 'Sálvame', ho he viscut molt de prop. Però tan bon punt li van posar el vídeo dels seus millors moments no podia evitar que aparegués un somriure. Crec que fins i tot ella mateixa es va sorprendre de com de potents eren les imatges".

"És que hi havia de tot: riure, plor, eufòria, desesperació, cansament, alegria. Rosa Benito va passar de pentinar la Jurado a seure, sense experiència prèvia, a treballar com a col·laboradora als platós de televisió. Va aconseguir convertir-se en un personatge fonamental de l'univers 'Sálvame' perquè tenia un increïble olfacte televisiu", explicava el presentador.

Per tant, ha elogiat la feina de Rosa Benito a 'Sálvame': "Un domini de l'escenari impropi per a una dona que mai no havia trepitjat cap. Potser es devia a les hores i hores que va passar veient la Jurado entre bastidors, així que podríem dir que estem davant d'un 'Eva al desnudo' de manual":

"A Rosa se li va oferir l'oportunitat de treballar a televisió i la va agafar al vol. Va suar la samarreta i va acabar emocionalment masegada. Entenc que ara està gaudint d'una etapa de la seva vida més tranquil·la, però el seu passat televisiu farcit de conflictes va ser glòria beneïda per als espectadors", concloïa Jorge Javier Vázquez.