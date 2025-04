El pare de Montoya es pronuncia i sentencia el concurs d'Anita a 'Supervivientes'

La història entre Montoya i Anita, marcada per anades i vingudes dins de 'Supervivientes', continua generant titulars. Després de ser sancionats, juntament amb Carmen Alcaide, per incomplir les normes del programa, el seu vincle sentimental sembla estar en un punt mort. Enmig d'aquesta tensió, 'Vamos a ver' ha contactat amb les famílies de tots dos concursants per conèixer la seva opinió.

'Vamos a ver' ha aconseguit declaracions tant dels pares d'Anita com del pare de Montoya. I mentre la família d'ella es mostra conciliadora i afectuosa amb el seu exgendre, l'entorn del supervivent no amaga les seves reserves respecte a l'exconcursant.

Laura, mare d'Anita, no ha dubtat a mostrar el seu afecte per Montoya i confia que aquest retrobament pot impulsar-lo a 'Supervivientes'. "Es passa la vida sobrevivint i tenint reptes molt forts, més que les proves d'allà. Ella és una supervivent cada dia de la seva vida", ha començat dient.

| Telecinco

"A ell el veig com és, en la seva essència perquè és així, és genuí. M'alegro també de l'acostament que han tingut perquè crec que també ell aprofitarà més l'oportunitat perquè va entrar com una mica derrotat. Sí, és que al final és que s'estimen molt. Han estat un any i escaig junts i han conviscut moltíssim. Ha format part de la família. Bé, el veia més que al meu fill. Que tornin o no és una cosa d'ells i jo no m'hi ficaré. Si tornen i ve a casa, doncs benvingut. I si queden com amics, també", va afegir la mare d'Anita amb total sinceritat.

També el pare de la concursant, Pepe, ha volgut pronunciar-se sobre Montoya: "Ella sempre ha estat molt guerrera i li ha agradat guanyar. El concurs de Montoya l'estic veient molt bé, però s'altera massa ràpid perquè ell és així, és molt actiu. Quan comença sembla una locomotora, no para i moltíssimes vegades li he hagut de dir que callés una estona".

No obstant això, l'opinió del pare de Montoya, Juan Carlos, contrasta notablement amb la dels pares d'Anita. Per a ell, l'entrada de la jove al concurs ha estat un obstacle per al seu fill: "En el concurs l'estic veient bé, dins del que ha passat... Ell hi anava per curar-se i per fer el seu concurs lliure, però és clar, li posen una altra persona al concurs i aquest és el problema. L'ha perjudicat perquè havia d'haver fet el seu concurs".