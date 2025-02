Rosa Benito torna a 'De Viernes' amb unes paraules que donaran molt a parlar

El esperat retorn de Rosa Benito a la televisió ja té data. La col·laboradora s'asseurà al plató de 'De Viernes' per concedir la seva primera entrevista en tres anys. Un testimoni en què abordarà els moments més durs de la seva vida i com va aconseguir tirar endavant.

'De Viernes' ha ofert un avançament de la conversa, en què Rosa Benito es sincera sobre el seu passat i les dificultats que ha travessat. "Els moments més foscos de la meva vida, volia despertar d'aquest somni tan desagradable", confessa en l'avanç promocional. Al llarg del seu testimoni, l'exdona d'Amador Mohedano no pot evitar emocionar-se en recordar el seu passat: "D'on no se surt és del calaix".

En el seu retorn a la televisió, deixa clar que sempre hi ha una sortida. "Que se surt i la vida et dona oportunitats", assegura durant l'entrevista a 'De Viernes' amb Beatriz Archidona i Santi Acosta.

Recordem que la vida de Rosa Benito ha estat marcada pel seu vincle amb una de les famílies més influents del panorama espanyol. El seu matrimoni amb Amador Mohedano, que va durar 35 anys, la va portar a viure moments de gran felicitat, però també situacions complicades. El 2013, les dificultats personals i les anades i vingudes amb el pare dels seus fills la van portar a ingressar voluntàriament a l'Hospital de Torrejón de Ardoz.

"Jo vaig estar en un psiquiàtric. Per a mi va ser horrorós, però avui ho explico perquè crec que la gent que hem passat per allà podem ajudar altra gent. No és cap vergonya", va confessar en el seu dia a 'Sábado Deluxe'.

L'ingrés, segons va relatar en el seu moment, va ser una decisió pròpia en un intent per trobar pau i estabilitat. "El meu ingrés va ser voluntari. Vaig demanar a la doctora que m'ingressés perquè necessitava separar-me de tot. Vaig ingressar l'endemà a les 9:00 del matí. Per a mi, va ser alliberador separar-me de tot. La meva família va marxar plorant, però jo em vaig quedar tan bé", va explicar en aquella ocasió.

D'aquesta manera, la seva trajectòria televisiva va estar lligada durant molts anys a l'univers 'Sálvame', fins que uns conflictes judicials la van obligar a sortir de l'espai. Més tard, va fitxar per 'Ya es mediodía', però, després de l'emissió de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', es va allunyar dels focus. Cal destacar que no és la primera vegada que trepitja el plató de 'De Viernes', tenint en compte que va ser col·laboradora durant la taula de debat de 'Supervivientes' l'any passat.