Les trampes de Montoya que obliguen Laura Madrueño a intervenir a 'Supervivientes'

L'última entrega de 'Supervivientes' va deixar una de les escenes més surrealistes i còmiques de l'edició. Els concursants havien de superar una prova complexa on la lògica, l'agilitat mental i l'honestedat. La recompensa que els esperava de fer-ho era una empanada gallega de les que fan història.

Després d'una fase classificatòria, Montoya, Nieves i Joshua es van guanyar el pas a la ronda final del joc de 'Supervivientes'. Allà, el desafiament es complicava: transformar la paraula "Honduras" en una seqüència numèrica, assignant a cada lletra la seva corresponent posició en l'abecedari (la 'a' com 1, la 'z' com 27). Només qui el primer en desxifrar correctament aquesta combinació podria obrir el cadenat d'un bagul que contenia les peces d'un trencaclosques.

Mentre Nieves resolia la combinació amb agilitat i començava a muntar el trencaclosques a 'Supervivientes', Joshua i Montoya semblaven perduts entre càlculs. Va ser en aquell moment quan Sandra Barneda, des del plató, va deixar anar una de les frases de la nit: "Mare meva, Montoya està a la pissarra com si l'haguessin de suspendre".

No obstant això, el moment més polèmic va arribar quan Laura Madrueño va llançar un comentari carregat d'intenció: "Compte amb que el vostre company no us vegi la combinació, que s'han donat casos anteriorment". No va passar ni un minut i Montoya, lluny de redoblar els seus esforços per resoldre el repte, va començar a mirar de reüll, i després directament, a les pissarres dels seus companys.

"No et copiïs, Montoya", li va advertir Laura Madrueño, davant la mirada incrèdula de la resta de concursants de 'Supervivientes'. Però lluny de negar-ho, el concursant s'ho va prendre amb humor: "Això també passava a l'escola". La presentadora, perplexa, va replicar sense contenir-se: "És que no t'has tallat un pèl, quin peça havies de ser tu als exàmens".

L'escena es va tornar encara més delirant quan Montoya, incapaç de resoldre en solitari el cadenat, es va acostar obertament a les pissarres alienes, buscant inspiració d'última hora. La reacció de Sandra Barneda des del plató de 'Supervivientes' va ser immediata: "Montoya està copiant directament. Laura, suspèn-lo".

Al final, la seva "estratègia" no li va servir de res, ja que ni copiant va aconseguir avançar. 'Supervivientes' va decidir no penalitzar-lo, ja que la seva desavantatge era evident.