La decisió que dona un gir de 180º al concurs de Makoke a 'Supervivientes'

L'última entrega de 'Supervivientes' ha deixat una jugada estratègica que ningú va veure venir. El reality va donar un gir inesperat amb una reestructuració d'equips que va agafar per sorpresa els concursants i va reconfigurar la convivència. Playa Furia, el grup més nombrós fins al moment, es va convertir en el focus d'aquesta maniobra que buscava equilibrar les forces entre ambdós bàndols.

Sense previ avís, i amb un to que recordava a les temudes nominacions, Laura Madrueño va anar citant un a un els integrants de Playa Furia per sotmetre'ls a l'"Atril en flames". Allà, cadascun va haver de pronunciar-se sobre qui creien que menys contribuïa al grup. "Has de triar el concursant que menys aporta", era la consigna i, sense l'opció de votar al líder Montoya, l'exercici va obligar els supervivents a mostrar-se directes a 'Supervivientes'.

El resultat va ser revelador: Makoke va ser la concursant que va acumular més vots, sent assenyalada per Anita Williams, Carmen Alcayde i el mateix Montoya. Hi va haver qui va optar per altres noms, com Escassi i Àlex Adrover, que van votar Anita, mentre que Makoke i Borja van apuntar a Carmen. D'aquesta manera, Makoke va haver d'abandonar Playa Furia i unir-se a l'equip rival per equilibrar la balança, fins aleshores de set contra cinc.

| Telecinco

Tal com va explicar Carlos Sobera, la decisió responia a un ajust necessari a 'Supervivientes'. "Davant el més que evident desequilibri que existeix entre el nombre d'integrants entre els dos equips, set contra cinc, a Playa Furia han triat el concursant que aporta menys al grup", va explicar el presentador.

Lluny de mostrar descontenta a 'Supervivientes', Makoke va acollir el canvi amb entusiasme. La seva primera reacció va ser espontània i reveladora: "Vaig a menjar llenties!", va exclamar amb un somriure. I en efecte, no va trigar a incorporar-se al seu nou equip, on va ser rebuda amb els braços oberts.

Segons va destacar Laura Madrueño després del traspàs: "Makoke sembla que està molt contenta amb la decisió dels seus companys. Li estan donant la benvinguda".

'Supervivientes: Tierra de Nadie' va liderar en audiències a Telecinco baixant, però amb un fantàstic 18,5% i 1.306.000 seguidors: va superar el 30% en els seus minuts finals.