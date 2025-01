'Pocavergonya': Ion Aramendi ha de frenar una baralla entre Aurah Ruiz i Vanessa

La tensió es va desbordar al plató del debat de 'GH DÚO' quan Vanessa Bouza va protagonitzar un enfrontament amb Aurah Ruiz en directe. Tot va començar amb un comentari de l'expulsada, que intentava defensar-se de les crítiques relacionades amb el seu marit, Javier Mouzo, i l'altercat que va tenir amb Ana Herminia. En un intent per justificar la seva postura, Vanessa Bouza va llançar una afirmació que va encendre l'ambient en el debat de 'GH DÚO'.

"Em faria por, per una falsa acusació", referint-se al matrimoni d'Ana Herminia i Javier Mouzo. Encara que Ángel Cristo JR, present en el debat de 'GH DÚO', no va reaccionar, les paraules de Vanessa Bouza van provocar la ira d'altres col·laboradors.

Marta Peñate va ser una de les primeres a expressar el seu desacord, però qui realment va encendre la metxa va ser Aurah Ruiz. Sense titubejos, la canària va respondre amb duresa, dirigint-se al marit de Vanessa: "Al teu marit li falten ous, que va sense ous per la vida". Vanessa, clarament irritada, va respondre a l'atac: "Aurah, no em calentes la boca...".

| Mediaset

Lluny de calmar-se, Aurah Ruiz no va retrocedir i va arremetre novament: "Te l'escalfo. Va sense ous". Va ser llavors quan Vanessa Mouza, visiblement molesta, va llançar una rèplica que no només va tensar encara més la discussió, sinó que va creuar una línia personal: "El teu marit té molts ous, que ja et va posar les banyes unes quantes vegades".

La frase de Vanessa Bouza va ser el detonant perquè Aurah Ruiz reaccionés de manera explosiva a 'GH DÚO'. Enfurismada, es va aixecar del seu seient i va assenyalar amb fermesa: "Del meu marit no et permeto que parlis! Estem parlant del teu marit, que està en un reality".

La situació va assolir un nivell d'incomoditat tal que Ion Aramendi i Adara Molinero van haver d'intervenir. La col·laboradora va subjectar del braç a Aurah Ruiz mentre aquesta continuava enfrontant-se a Vanessa Boza: "Pocavergonya, mala persona, arpía!".

Ion Aramendi, intentant recuperar el control del debat, va aprofitar per recordar a tots els presents la importància de mantenir el focus en 'GH DÚO'. "Parlem de les persones que estan a la casa, si us plau", va concloure.