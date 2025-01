Ion Aramendi anuncia un canvi que afecta l'emissió del debat de 'GH DÚO'

Telecinco anuncia un canvi molt important que afecta directament els debats de 'GH DÚO'. Només deu dies des del seu estrena, la cadena ha anunciat per sorpresa que redueix l'emissió del seu reality estrella. Tot i aconseguir bones dades d'audiències, Telecinco ha decidit relegar el debat de 'GH DÚO' al late night dominical.

Ion Aramendi ha estat l'encarregat d'anunciar el motiu, ja que a les 22h s'emetrà 'Caiga quien caiga'. "L'actualitat política, social, esportiva i del món de l'espectacle nacional i internacional torna de la mà de l'icònic programa que va revolucionar la història de la televisió. 'Caiga quien caiga' torna a Telecinco el pròxim diumenge a les 22h de la nit amb Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González Batista", revelava el presentador de 'GH DÚO'.

No obstant això, això no suposa que 'GH DÚO' desaparegui de la nit del diumenge. "Perquè sí, a partir del pròxim diumenge, compartirem dia. Primer 'Caiga quien caiga' i després, per descomptat, l'última hora del que passa a la casa en el debat de 'GH DÚO' amb aquest humil servidor", concloïa Ion Aramendi.

| Mediaset

D'aquesta manera, el debat de 'GH DÚO' redueix la seva emissió, encara que encara es desconeix a quina hora començarà, ja que la durada de 'Caiga quien caiga' encara no s'ha anunciat. No obstant això, està bastant clar que serà després de les 23h. De fet, previsiblement l'inici del debat de 'GH DÚO' amb Ion Aramendi s'acostarà a les 00h.

Per tant, Telecinco aposta pel retorn de 'Caiga quien caiga' per a la nit del diumenge. Ho fa, a més, amb un important canvi: per primera vegada, comptarà amb un equip mixt d'homes i dones. Els presentadors escollits són Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González-Batista.

L'equip de reporters també promet donar molt de què parlar.Carles Tamayo, Dani Fez, Violeta Muñoz, Paula Púa, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera, Alba Moreno i l'argentí Andy K s'afegeixen al repte de continuar amb l'esperit crític i desenfadat que caracteritza el programa