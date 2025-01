Alexia Rivas sentencia a Ana Herminia després de les seves acusacions a 'GH DÚO'

Ana Herminia, esposa d'Ángel Cristo JR, s'ha convertit en el centre d'una nova controvèrsia a 'GH DÚO'. Durant l'última gala, va acusar el seu company Javier d'"agressió" després que aquest li posés la mà a la cama durant una conversa. Segons Ana Herminia, el gest li va deixar la zona enrogida, cosa que fins i tot la va portar a considerar abandonar la casa de 'GH DÚO'.

Tanmateix, Carlos Sobera va tranquil·litzar Javier, afirmant que l'organització del programa no havia detectat cap indici d'agressió en les imatges revisades. Javier va agrair aquest suport i va expressar el seu alleujament: "Jo vull donar les gràcies. No és només el que es diu, sinó el que vols donar a entendre. Tots tenim una família, també tinc una vida que em dedico al públic i que el meu negoci es vegi perjudicat per això, a part de la meva dona, la meva filla. Et juro que des del dit gros del peu fins a la punta del cabell no tenia una part del meu cos que no tremolés".

La polèmica va ser analitzada en profunditat al programa 'Vamos a ver', on Alexia Rivas es va mostrar especialment crítica amb Ana Herminia. "Jo no em crec res d'Ana Herminia, ni el seu nom, i li fa un flac favor a Ángel Cristo JR", va sentenciar la col·laboradora.

| Mediaset

Alexia Rivas també va opinar que aquest tipus d'acusacions perjudiquen tant Ana Herminia com el seu entorn: "Ara no em crec ni el seu nom". Segons la periodista, aquest episodi podria generar desconfiança entre el públic, un aspecte que considera difícil de revertir: "El públic això no ho perdona".

Per la seva banda, altres col·laboradors del magazín, com Antonio Rossi, van assenyalar que l'actitud d'Ana Herminia va aconseguir que la gala girés al seu voltant: "Si a ella li compensa...". No obstant això, Joaquín Prat va recordar que, malgrat la controvèrsia, Ana Herminia es va salvar de l'expulsió: "Ja veurem".

Isa Pantoja també va criticar la concursant, assegurant que, quan vegi les imatges, s'adonarà que "no hi ha per on agafar-ho".