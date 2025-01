Rodri Fuertes reacciona a les paraules que Adara Molinero li va dedicar a 'De Viernes'

Aquesta setmana, Adara Molinero va sorprendre tothom en obrir el seu cor durant una emotiva entrevista a 'De Viernes'. Inicialment, la jove va parlar de la seva última relació amb Álex Ghita, que actualment està concursant a 'GH DÚO'. No obstant això, el que pocs esperaven era que Adara Molinero s'emocionés en parlar entre llàgrimes de Rodri Fuertes, una de les seves antigues parelles.

"Em fa mal recordar el que vam viure, tot el relacionat amb ell em fa mal", explicava Adara Molinero a 'De Viernes'. Encara que al principi va negar seguir enamorada de Rodri Fuertes, la insistència de Beatriz Archidona va revelar més del que semblava estar disposada a admetre. "Jo penso en ell diàriament, tots els dies, va ser una cosa molt especial", va confessar Adara Molinero.

De fet, va afegir que li preocupava com aquestes declaracions podrien afectar Marta Castro, l'actual parella de Rodri Fuertes: "Jo mai m'he ficat en una relació".

| Mediaset

L'impacte de les seves declaracions no va passar desapercebut per a Rodri Fuertes, que es va pronunciar al respecte en una trucada telefònica amb 'Socialité': "Encara estic en xoc. El meu xoc va ser això, veure-la així, veure-la emocionada", va admetre.

"Em va impactar una mica veure-la... doncs emocionar-se em va agafar una mica d'imprevist també. Estava celebrant el meu aniversari quan, de sobte, em van començar a escriure i no ho vaig poder veure fins l'endemà. El que va dir Adara em sembla valent, que hagi dit això, la veritat. No m'imaginava que després de dos anys...", va explicar Rodri Fuertes.

No obstant això, Rodri Fuertes també va mostrar la seva incomoditat respecte al tractament que els col·laboradors de 'De Viernes' van donar al tema, especialment en relació actual. "Em va saber greu perquè és cert que també hi ha Marta i no es van recordar gaire els periodistes que hi eren. Jo estic amb Marta, estic molt tranquil i estic feliç", va afirmar, deixant clar que la seva relació actual és estable i sòlida.

D'altra banda, Rodri Fuertes va reflexionar sobre les paraules d'Adara Molinero i va assenyalar que, al seu parer, els sentiments d'ella podrien haver-se intensificat després de les seves experiències amoroses posteriors. "Pensa que Adara ha començat a valorar-lo després dels nuvis que ha tingut després d'ell", va comentar el periodista que va parlar amb ell.