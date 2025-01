Aurah Ruiz revela el motiu pel qual no ha pogut ser concursant real de 'GH DÚO'

El pas d'Aurah Ruiz per la casa de 'GH DÚO' ha arribat a la seva fi. El passat dijous 2 de gener, tots els concursants entraven al reality, però Carlos Sobera ja advertia que un d'ells era un infiltrat. No va ser fins diumenge quan es va desvelar que es tractava d'Aurah Ruiz, que abandonaria la casa en els pròxims dies.

A més, Aurah Ruiz ha tingut diverses missions al llarg de la setmana, per intentar fer més difícil la convivència als seus companys. De fet, dimarts se li va desvelar a Ana Herminia aquesta condició, per la qual cosa ara es queda sense parella.

D'aquesta manera, durant la tercera gala de 'GH DÚO', Carlos Sobera ha desvelat a la resta de concursants l'existència de la infiltrada, emetent un vídeo amb tot el que ha passat. "Ja ho heu vist, Aurah Ruiz no és una concursant real, és una infiltrada. Ha estat complint amb les seves missions d'una manera magistral durant aquests dies", afegia el presentador a la casa. Alguns ja sospitaven d'aquesta condició, com Miguel Frigenti, que havia advertit a alguns dels seus companys de 'GH DÚO'.

| Mediaset

"Aurah Ruiz, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres aquesta setmana, ho has fet brillantment. La teva missió ja ha acabat, així que t'has d'acomiadar. Com que ho has fet tan bé i tots a la casa et recorden, hem deixat al confessionari productes canaris perquè els assaboriu tots mentre es recorden de tu. En el teu honor, Aurah", concloïa Carlos Sobera.

A l'acomiadament, Aurah Ruiz desvelava als seus companys el motiu de la seva sortida: "Era concursant, però el meu pare no es podia quedar amb el nen i Jesé estava a Malàisia. Jo els vaig dir que no entraria i el programa em va dir 'et volem almenys una setmana'. El meu pare va cedir a quedar-se amb el nen i jo he vingut una setmana a passar-ho amb vosaltres".

"Tot el que heu vist és perquè jo he treballat amb l'organització", concloïa Aurah Ruiz respecte a la seva missió. La jove s'ha traslladat al plató, on seguirà comentant el reality com a col·laboradora.