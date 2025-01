Comunicado de Ion Aramendi i 'GH DÚO' en el pitjor moment d'Anabel Pantoja i la seva filla

En les últimes hores ha sortit a la llum el mal moment que està vivint Anabel Pantoja després que la seva filla, Alma, hagi estat hospitalitzada d'urgència. Es desconeix el motiu exacte de l'ingrés, però algunes fonts asseguren que es tracta d'alguna cosa greu. Durant el debat dominical de 'GH DÚO', Ion Aramendi ha dedicat unes paraules directes a Anabel Pantoja en nom de tot l'equip.

Recordem que ha estat a 'Fiesta' on han desvelat el que ha passat.Anabel i David van arribar a l'hospital el passat divendres al matí juntament amb Merchi, la mare d'Anabel, per acompanyar la bebè de tan sols 40 dies d'edat. Actualment, Alma es troba actualment a la Unitat de Medicina Intensiva (UMI), cosa que ha mobilitzat el clan Pantoja.

Des de les portes de l'hospital, 'Fiesta' va confirmar que, a més de Merchi, es troben a Gran Canària Kiko Rivera i Isa Pantoja, cosins d'Anabel Pantoja. També, per a sorpresa de molts, Isabel Pantoja, que va arribar acompanyada del seu germà Agustín, per la qual cosa això ha suposat un retrobament familiar. A més, les amigues més properes d'Anabel, com Susana Bicho i Belén Esteban, també s'han desplaçat ràpidament a Gran Canària.

| Telecinco

Una de les més afectades ha estat Merchi, que va ser vista sortint de l'hospital visiblement afectada pels esdeveniments. Segons Baby Solano a 'Fiesta', la mare d'Anabel Pantoja estava "completament devastada" per la situació que travessa la seva família. També s'ha vist molt preocupats alguns dels amics de la neboda d'Isabel Pantoja.

D'aquesta manera, durant el debat de 'GH DÚO', Ion Aramendi ha sorprès amb un missatge dedicat a Anabel Pantoja. "Abans de continuar amb el programa vull enviar a la nostra companya Anabel Pantoja una abraçada enorme, enormíssima, de part de tot l'equip i també aquest gran aplaudiment. Et volem, Anabel, sabem que estàs passant uns moments molt complicats i delicats. Moltíssim ànim i moltíssima força", deia el presentador.

Aquestes paraules d'Ion Aramendi confirmen la gravetat de la situació que està vivint Anabel Pantoja. S'espera que en les pròximes hores es desvelin més detalls sobre el que ha succeït.