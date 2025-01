Ningú esperava la reacció d'Ángel Cristo al que va succeir amb Ana Herminia a 'GH DÚO'

L'ambient a la casa de 'GH DÚO' continua carregat de tensió després dels esdeveniments ocorreguts en les últimes hores. Durant la gala, les polèmiques declaracions i accions d'Ana Herminia van generar un intens debat dins i fora del reality.La concursant va acusar Javier Mouzo d'haver-la agredit donant-li fins a tres cops a la cama, cosa que, segons les imatges revisades per l'organització, no va ser intencionat.

Les càmeres van captar el moment en què Javier Mouzo li toca el genoll, després del qual Ana Herminia es colpeja a si mateixa a la cama, mostrant després unes marques i afirmant que li feien mal. Aquestes imatges, emeses durant la gala, van deixar clar que no hi va haver agressió, cosa que va portar l'organització a no prendre mesures contra el cantant.

Malgrat això, Ana Herminia va activar el protocol d'abandonament, sentint-se incompresa. Finalment, en ser salvada pel públic, va decidir romandre a 'GH DÚO' i deixar que sigui el públic qui determini la seva sortida.

| Mediaset

A 'De Viernes', Ángel Cristo JR, marit d'Ana Herminia, es va sumar al debat sobre el que va passar a 'GH DÚO'. La seva postura va sorprendre els presents, ja que no va defensar la seva esposa com s'esperava: "No té justificació", va sentenciar Ángel Cristo JR.

"S'ha equivocat gravíssimament. La casa magnífica, però no hi ha justificació per a això. Espero que quan surti se n'adoni. Estic segur que ho entendrà i tindrà tot el meu suport", va afegir, generant un aplaudiment del públic.

Ángel Cristo JR va insistir que Ana Herminia no ha vist les imatges i, per tant, no ha pogut rectificar encara: "És un error greu. No puc dir una altra cosa", va afirmar, rebent el suport dels col·laboradors del programa. "Crec que ella, com em passa a mi, quan estem malament amb algú, no ens agrada que ens toquin. D'aquí al que ha dit hi ha una gran diferència, per això crec que ha de veure les imatges", va assenyalar.

Sobre l'activació del protocol d'abandonament, Ángel Cristo JR va expressar la seva confiança que la seva esposa pugui gestionar millor la situació. "Espero que aguanti i que estigui tranquil·la. Veig el que passa a 'GH DÚO', que estan confinats, però és un reality agradable i espero que aguanti", va concloure.