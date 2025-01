El públic de 'GH DÚO' no dona segones oportunitats: aquesta ha estat la primera expulsada

'GH DÚO' ja té el seu primer expulsat després de tan sols una setmana d'edició. La llista de nominats deixava a cinc concursants exposats a l'opinió del públic, que des del principi tenia clara la seva decisió. I és que un dels percentatges acumulava des del principi més d'un 60% dels vots.

Recordem que Ana Herminia va ser la més votada pels seus companys, rebent 9 punts, seguida de Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina amb 8. A més, Àlex Ghita va ser pujat a la nominació per Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera com a immunes de la setmana.

Els primers salvats van ser Romina Malaspina i Javi Mouzo dimarts. Durant la gala de dijous de 'GH DÚO', Ana Herminia es va convertir en la menys votada i en la primera a sortir de la llista. Finalment, Vanessa Bouza era l'expulsada de l'audiència de 'GH DÚO' amb un gran percentatge final.

| Mediaset

"Ara ens veiem, estic encantada, no et preocupis, no passa res, estic molt relaxada", deia inicialment Vanessa Bouza. La concursant ha estat una de les grans protagonistes de l'edició malgrat ser expulsada.

Vanessa Bouza es mullava sobre els motius: "Pot haver-hi diversos fronts, com el que ha passat aquests dies amb Javi, perquè se me'n va anar la boca i l'he espifiat moltíssim. També pel tema de l'altre reality, per haver demanat marxar, ja que pot haver-hi un cúmul de coses. Sé que no ho he fet bé",

"El que més m'ha pesat han estat les discussions amb Javi. Són coses que he de corregir i sé que ho he fet malament. Ho sé, li ho he dit, que a vegades el que volem cal deixar-ho anar i m'ho plantejo perquè no m'agrada veure'm així i tampoc veure'l a ell així", afegia Vanessa Bouza. "Crec que ho farà millor sense mi. L'estimo moltíssim, però a vegades se me'n va la boca", concloïa.

Per tant, la protagonista torna a plató tan sols una setmana després de començar 'GH DÚO', ja fent humor amb participar a 'Supervivientes'.