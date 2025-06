Joaquín Prat treu a la llum la por més gran de l'Anita i en Montoya a 'Supervivientes'

Tot i que ara són inseparables a l'illa, molts es pregunten què passarà entre l'Anita i en Montoya un cop acabi 'Supervivientes'. La parella està completament aïllada al reality de Telecinco, però s'han posicionat com els grans favorits per endur-se el premi. Al plató de 'Vamos a ver' han debatut sobre la parella i la seva por més gran ara mateix a 'Supervivientes'.

Tot ha començat amb un vídeo de Makoke, que assegurava que es mostrava satisfeta del seu pas per 'Supervivientes' i no li importava haver sortit a les portes de la final. D'aquesta manera, Joaquín Prat ha fet una reflexió sobre el pas de l'Anita i en Montoya pel reality: "Crec que estan molt preocupats per guanyar, per treure's de sobre la imatge que van donar a 'La Isla de las Tentaciones'. Ells sí que senten que necessiten sortir un dels dos com a guanyadors de 'Supervivientes'"

Tanmateix, en Kike Calleja no hi estava d'acord: "Crec que ja han aconseguit treure's aquesta imatge de 'La Isla de las Tentaciones'. Ara n'han fet una altra i quan surtin del concurs tindrem una altra realitat"

| Telecinco

"Tampoc serà fàcil per a l'Anita veure el menyspreu que ha fet la família d'en Montoya cap a ella. Ni per a ella, ni per a la família de l'Anita, veure que els propis pares d'en Montoya no han estat al peu del canó", sentenciava aleshores en Pepe del Real.

"La família d'en Montoya ja no tenia bona relació amb l'Anita abans de 'La Isla de las Tentaciones'. No es sorprendrà de res, no han tingut mai bona relació", destapava la Carmen Borrego a 'Vamos a ver'. "Aquesta noia que tant ha fet mal al seu fill és la que ara l'ha estat donant suport", replicava en Pepe del Real.

"Al final les famílies donen una mica igual, fora es veurà realment si ells estaran junts o no. No serà precisament per la família si estan o no junts", concloïa l'Adriana Dorronsoro el debat al plató de 'Vamos a ver'.