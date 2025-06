Plors, rapades i Lara Dibildos en directe en una prova mítica de 'Supervivientes'

Després de gairebé 100 dies de concurs, 'Supervivientes' recupera una de les proves més icòniques i esperades de la història del concurs. Torna la Taula de les Temptacions, on els concursants es posaran al límit per aconseguir unes recompenses molt esperades i estimades per tots ells. Com cada any, un joc protagonitzat pels plors, rialles i, com sempre, rapades de cap impressionants.

La primera a passar per la taula dels horrors de Laura Madrueño ha estat Anita Williams. La jove catalana ha rebut dos trossos enormes de lasanya per tallar-se 20 centímetres de cabell. Un moment que la concursant ha viscut amb molta angoixa. "El meu cabell és la meva vida", plorava la concursant mentre la presentadora li tallava la cabellera.

"Presentar presenta molt bé però com a perruquera...", bromejava Escassi, observant l'escena divertida. Unes rialles que no li han durat gaire a l'exgenet, que era el següent. Laura Madrueño li ha proposat quedar-se dos dies tancat en una gàbia per poder menjar-se el seu plat preferit: uns enormes canelons.

Escassi parla amb Lara Dibildos

Tot i que el concursant ha acceptat, les temptacions no havien acabat. Tot seguit, Laura Madrueño li oferia quedar-se només un dia a la gàbia a canvi de una trucada amb "una de les dones més importants de la teva vida". "Aquesta persona tan important de la meva vida entendrà que els canelons són molt importants", sentenciava el concursant.

Finalment, han arribat a un acord. Un dia a la gàbia en taparrabos a canvi de la trucada i els canelons. Un moment divertit protagonitzat per Escassi, que finalment ha pogut parlar amb Lara Dibildos. "Has evolucionat molt com a persona, t'he vist donant bons consells, sent menys impulsiu... amb 51 anys però enhorabona Escassi, has madurat", el felicitava la seva ex. Una trucada que ha deixat l'exgenet entre llàgrimes gairebé per primera vegada al concurs.

El següent era Damián Quintero, que assegurava "tenir molta por". El karateka s'ha compromès a estar a les ordres de Montoya a canvi d'unes milaneses. "Que em perdonin a casa però crec que la meva nena encara ha de créixer molt per assabentar-se'n", sentenciava l'olímpic, accedint a la penitència.

Tanmateix, Laura Madrueño li oferia un segon tracte. Rapar-se al 0 a canvi d'un segon plat de milaneses. "Fa 10 anys que porto aquest pentinat, és marca de la casa", dubtava ell. Finalment, l'olímpic ha acceptat amb cara de pànic i a punt de plorar.

| Mediaset

Borja González ha estat el següent i entrava rient-se del panorama entre els seus companys. Tot i les rialles, el guàrdia civil s'ha negat a rapar-se i ha acabat perdent una porció important de la seva recompensa: un flam. Tanmateix, ha aconseguit dues porcions més comprometent-se a ser l'únic que pesca d'aquí al final del concurs. A més, Borja no podrà menjar cap dels peixos que pesqui.

Tancava la Taula de les Temptacions Montoya, que podia obtenir una hamburguesa enorme. Ho ha aconseguit a canvi de lligar-se a un dels seus grans enemics: Damián Quintero. A més, el sevillà haurà d'anar amb els ulls tapats durant 24 hores, depenent completament del karateka.

Després de completar la ronda, Laura Madrueño ha tornat amb Anita Williams, que seguia plorant per haver perdut part del seu cabell. Tanmateix, aquesta vegada la presentadora ha anat amb tot i li ha proposat una trucada amb el seu fill a canvi de rapar-se el cap. Immediatament, la concursant ha esclatat a plorar.

"Si m'ho arribes a dir fa un mes, jo em rapo pel meu fill però ara queda molt poquet", aclarava la catalana, que no deixava de plorar desconsoladament. Després de diverses negociacions, l'Anita ha optat per tallar-se 25 centímetres més de cabell, deixant-se'l per sobre del coll. "Ho faig pel meu fill, ho faig tot pel meu fill", plorava.